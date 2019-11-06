Умер Евгений Горин

Во вторник, 5 ноября, стало известно, что в реанимации БСМП в возрасте 54 лет скончался Евгений ГОРИН – один из главных неформалов Калуги.

В начале 80-х годов прошлого века Евгений Горин создал в Калуге рок-клуб и «просвещал» калужан Петром Мамоновым, Федором Чистяковым и другими неформальными рокерами. Некоторое время жил в Германии. Восемь лет посвятил музыкальному проекту «Почтальоны Нобеля». Снял фильм «Сны учителя музыки» о создателе фестиваля «Мир Гитары» Олеге Акимове.

Место и время прощания с Евгением пока не сообщается.