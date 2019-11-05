Обзор недели: загадочные праздники на фоне «более благоприятных процессов»

В среду, 6 ноября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Итоги недели» и «Личный взгляд».
Итоги недели
Игнат Лебядкин, отставной капитан.
День народного единства остаётся для российского народа загадкой. Большинство россиян не понимают значения этого праздника и не имеют к нему интереса, свидетельствуют соцопросы.
Ситуацию иллюстрирует гуляющий в соцсетях анекдот: «4 ноября не пьют даже законченные алкоголики, потому что не знают, за что нужно пить».
А для отставного капитана неоспоримым аргументом является факт, что он за все годы существования этого праздника не получил ни одного персонального поздравления. Хотя регулярно и в большом количестве получает их от родных, друзей, знакомых, а также от незнакомцев и особенно незнакомок в связи со всеми ожидаемыми и даже самыми неожиданными датами, включая День водолаза. Вот жду теперь персональных поздравлений с Днём победного окончания Стояния на Угре.
По данным ВЦИОМ, 54% россиян считают, что народного единства в стране нет. Причём с 2017 года доля таких нигилистов выросла на 14%. Причины разобщённости опрошенные видят в том, что «каждый сам за себя» — 30%, что «народ живёт в нищете» — 21%, что «нет единой цели, идеи, патриотизма, сплочённости» — 10%.
Основываясь на данных крупнейших статагентств, «Коммерсантъ» рассказал о том, что именно разделяет россиян. Главную трещину в российском обществе респонденты видят в противоречиях между богатыми и бедными. И это не субъективная оценка — статистика подтверждает, что разница в доходах граждан достигла абсолютного рекорда, превзойдя показатели олигархических 90-х.
«Известия» со ссылкой на Минэкономразвития опубликовали данные о том, что за год закрылось почти 700 тысяч предприятий. Кремль отреагировал оперативно.
— Эти данные абсолютно не совпадают с теми, которые мы получили из Корпорации по малому и среднему бизнесу и из налоговой службы. Они свидетельствуют о более благоприятных процессах, — сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий ПЕСКОВ.
Вместе с тем он признал, что развитие малого и среднего бизнеса в России идёт «не без проблем». Впрочем, по оценкам чиновников, у нас во всём так. Как не вспомнить Свету из Иванова с её сакраментальным «жить стало более лучше»!
ФНС предупреждает об участившихся случаях мошенничества. Гражданам массово приходят поддельные письма с требованием оплатить налоги по реквизитам, принадлежащим мошенникам. С виду не отличишь — так что тщательно сверяйте эти самые реквизиты!
В Интернете набирает популярность народная премия «Открытие года». За последнее время в разных регионах страны чиновники и депутаты торжественно открывали то размытую дорогу, то часы на стене дома — самые обычные часы, то памятную доску имени депутата (сам же депутат и открывал!), то сушилку для белья.
На этот раз серьёзную заявку на победу в премии сделали тамбовские слуги народа: в селе Никольское они торжественно — с перерезанием ленточки и шарами — открыли около 30 кв. м асфальта. На опубликованном фото — поверх деревенской грязи пешеходная, с кривыми краями дорожка. На ней — цивильные благодетели, рядом — не очень цивильные селяне.
Калужские «открыватели» все же оригинальнее — открывают главным образом арт-объекты: арт-скамейку, арт-люстру Чижевского и прочие диковинные арты. Но не подумайте, что «арт» здесь — от слова «артисты».
Личный взгляд
Что запомнилось на прошлой неделе калужскому блогеру Артёму АРХАНГЕЛЬСКОМУ.
— Главная новость для меня — окончание бесконечно затянувшейся эпопеи с ремонтом дорог. Отлично, дождались! Но «безопасность» обернулась трагедией. Утром 31 октября на свежеотремонтированной Тульской насмерть сбили пешехода. Причём во время происшествия на этом участке уже отключили освещение. А прямо сейчас (пятница, 1 ноября. — Прим. ред.) идёт укладка асфальта на съездах с дорог. Прямо в снег. Хотя Дмитрий Разумовский был против. Но он ведь всего лишь городской голова…
— Для меня важным событием стал приход зимы 1 ноября. Наконец-то похолодало и выпал снег, скрыв так надоевшие за это время осеннюю серость и слякоть. Надеюсь, что в ближайшее время не будет резкого потепления и вся эта красота не растает. За окном летают синицы, периодически выдирая что-то из оконной рамы. Время одеваться теплее, делать кормушки и наслаждаться лесными прогулками!
— Внимательно слежу за подготовкой к открытию нового сквера у городской управы. Благородная задумка вылилась в очередной плохо исполненный, несовременный и не особо нужный по факту объект. Казалось бы, можно сделать какие-то выводы после создания скверопарка. Увы, но наш главный городской архитектор дискредитирует свою деятельность… Зато нанимает себе замов.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
|
Умер Евгений Горин 06.11.2019 09:07
Пропали двое мужчин 05.11.2019 10:03
Нашего земляка выгнали из дома за любовь к крепостной 01.11.2019 21:30
Опасен ли муляж люстры Чижевского в новом сквере? 31.10.2019 11:50
Фотосюжет: как исчезают голубятни 31.10.2019 09:32
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: