Обзор недели: загадочные праздники на фоне «более благоприятных процессов»

05.11.2019 21:30 1372

В среду, 6 ноября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Итоги недели» и «Личный взгляд».

Итоги недели

Игнат Лебядкин, отставной капитан.

День народного единства остаётся для российского народа загадкой. Большинство россиян не понимают значения этого праздника и не имеют к нему интереса, свидетельствуют соцопросы.

Ситуацию иллюстрирует гуляющий в соцсетях анекдот: «4 ноября не пьют даже законченные алкоголики, потому что не знают, за что нужно пить».

А для отставного капитана неоспоримым аргументом является факт, что он за все годы существования этого праздника не получил ни одного персонального поздравления. Хотя регулярно и в большом количестве получает их от родных, друзей, знакомых, а также от незнакомцев и особенно незнакомок в связи со всеми ожидаемыми и даже самыми неожиданными датами, включая День водолаза. Вот жду теперь персональных поздравлений с Днём победного окончания Стояния на Угре.

По данным ВЦИОМ, 54% россиян считают, что народного единства в стране нет. Причём с 2017 года доля таких нигилистов выросла на 14%. Причины разобщённости опрошенные видят в том, что «каждый сам за себя» — 30%, что «народ живёт в нищете» — 21%, что «нет единой цели, идеи, патриотизма, сплочённости» — 10%.

Основываясь на данных крупнейших статагентств, «Коммерсантъ» рассказал о том, что именно разделяет россиян. Главную трещину в российском обществе респонденты видят в противоречиях между богатыми и бедными. И это не субъективная оценка — статистика подтверждает, что разница в доходах граждан достигла абсолютного рекорда, превзойдя показатели олигархических 90-х.

«Известия» со ссылкой на Минэкономразвития опубликовали данные о том, что за год закрылось почти 700 тысяч предприятий. Кремль отреагировал оперативно.

— Эти данные абсолютно не совпадают с теми, которые мы получили из Корпорации по малому и среднему бизнесу и из налоговой службы. Они свидетельствуют о более благоприятных процессах, — сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий ПЕСКОВ.

Вместе с тем он признал, что развитие малого и среднего бизнеса в России идёт «не без проблем». Впрочем, по оценкам чиновников, у нас во всём так. Как не вспомнить Свету из Иванова с её сакраментальным «жить стало более лучше»!

ФНС предупреждает об участившихся случаях мошенничества. Гражданам массово приходят поддельные письма с требованием оплатить налоги по реквизитам, принадлежащим мошенникам. С виду не отличишь — так что тщательно сверяйте эти самые реквизиты!

В Интернете набирает популярность народная премия «Открытие года». За последнее время в разных регионах страны чиновники и депутаты торжественно открывали то размытую дорогу, то часы на стене дома — самые обычные часы, то памятную доску имени депутата (сам же депутат и открывал!), то сушилку для белья.

На этот раз серьёзную заявку на победу в премии сделали тамбовские слуги народа: в селе Никольское они торжественно — с перерезанием ленточки и шарами — открыли около 30 кв. м асфальта. На опубликованном фото — поверх деревенской грязи пешеходная, с кривыми краями дорожка. На ней — цивильные благодетели, рядом — не очень цивильные селяне.

Калужские «открыватели» все же оригинальнее — ­открывают главным образом арт-объекты: арт-скамейку, арт-люстру Чижевского и прочие диковинные арты. Но не подумайте, что «арт» здесь — от слова «артисты».

Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе калужскому блогеру Артёму АРХАНГЕЛЬСКОМУ.

— Главная новость для меня — окончание бесконечно затянувшейся эпопеи с ремонтом дорог. Отлично, дождались! Но «безопасность» обернулась трагедией. Утром 31 октября на свежеотремонтированной Тульской насмерть сбили пешехода. Причём во время происшествия на этом участке уже отключили освещение. А прямо сейчас (пятница, 1 ноября. — Прим. ред.) идёт укладка асфальта на съездах с дорог. Прямо в снег. Хотя Дмитрий Разумовский был против. Но он ведь всего лишь городской голова…

— Для меня важным событием стал приход зимы 1 ноября. Наконец-то похолодало и выпал снег, скрыв так надоевшие за это время осеннюю серость и слякоть. Надеюсь, что в ближайшее время не будет резкого потепления и вся эта красота не растает. За окном летают синицы, периодически выдирая что-то из оконной рамы. Время одеваться теплее, делать кормушки и наслаждаться лесными прогулками!

— Внимательно слежу за подготовкой к открытию нового сквера у городской управы. Благородная задумка вылилась в очередной плохо исполненный, несовременный и не особо нужный по факту объект. Казалось бы, можно сделать какие-то выводы после создания скверопарка. Увы, но наш главный городской архитектор дискредитирует свою деятельность… Зато нанимает себе замов.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!