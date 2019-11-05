Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 05 ноября
$ 64.03 0.26
71.48 0.29
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Альфа-Банк планирует рост розничного портфеля

05.11.2019 14:07 0 334
Альфа-Банк планирует рост розничного портфеля

Специалисты Альфа-Банка предполагают, что розничный портфель компании увеличится на 40-45% в нынешнем году. Финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов сообщил, что рост объема розничного портфеля компании остался на таком же высоком уровне, что и в первом полугодии. Тогда показатель составлял 22%.

В 2020 году в Альфа-Банке также планируют сохранить динамику роста, по крайней мере по кредитным картам. Общий объем увеличения розничного портфеля на следующий год, по оценкам специалистов, составит порядка 30%. Прогноз имеет такой осторожный характер в связи с тем, что существует вероятность накопления рисков потребительского кредитования. Ранее об этом уже говорили в Центробанке России. Но сам Чухлов не ожидает кризиса в данной сфере еще примерно 12-18 месяцев. А в области выдачи ипотеки – не менее 10 лет. Он подчеркнул, что в банке продолжат работать над увеличением доли рынка, отслеживая все возможные показатели риска. Также в банке планируют улучшить взыскание и другие процессы в области кредитования. Чухлов подчеркнул, что менять что-либо в банке будут только после того, как увидят необходимые для этого факторы.

Кроме того, финансовый директор Альфа-Банка подчеркнул, что увеличение рисков на рынке не означает того, что объемы выдачи займов будут сокращаться. Он добавил, что в банке на сложившуюся ситуацию смотрят по-другому: специалисты просто сокращают количество одобренных заявок, по которым явно видят имеющиеся риски. Однако, как добавил Чухлов, это позволяет выдавать больше займов там, где наименьший процент рисков.

Отмечается, что в 2020 году специалисты ожидают наибольший спрос на ипотеку, так как он имеет самые низкие риски и позволяет банку привязать к себе клиента, что принесет еще больше дохода на платежах, кредитах и пр.

Чухлов отметил, что, вероятнее всего, в банке продолжат выдавать ипотечные займы и другие виды кредитов даже в условиях кризиса, так как многие банки в это время отказываются кредитовать даже заемщиков с хорошей репутацией. Финансовый директор Альфа-Банка уверен, что через пять лет все конкуренты оценят их шаг по выходу в розницу.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: peклама
Еще новости из рубрики «Общество»

В тройку лидеров ипотечного рынка вошел Альфа-Банк 01.11.2019 16:36

Альфа-Банк: до конца года мы ожидаем продолжения тренда на снижение ставок 31.10.2019 15:28

Авиакомпания Азимут открыла продажи на новое направление Ереван – Калуга – Ереван 25.10.2019 11:53

Более 15 лет ООО «Эгоном» перевозит калужан 25.10.2019 11:42

Важнейшие принципы питания при гепатитах 23.10.2019 15:43

Народные новости
97 0
Автолюбитель
1205 1
Робин Гнобин
703 0
Робин Гнобин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 09 ноября, 11:00
Фестиваль "Вместе против диабета"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 15 ноября, 19:00
“Jazzatov GIGA BAND”
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

ср 06 ноября, 11:00
Первый фестиваль «Семья Калужская»
Калуга
сб 09 ноября, 11:00
Спектакль «Мойдодыр»
Калужский театр кукол
сб 16 ноября, 11:00
Спектакль «Абрикосовое дерево»
Калужский театр кукол
сб 16 ноября, 15:00
Детский балет «Буратино»
Филармония

Концерты

ср 06 ноября, 19:00
«Музыка в темноте». Мультимедийное шоу классической музыки.
Филармония
чт 07 ноября, 19:00
"Страсть и солнце"
Дом музыки
сб 09 ноября, 17:00
«Классика бардов»
Дом музыки
сб 09 ноября, 19:00
Лена Василек. "Маме в подарок"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Урфин Джюс возвращается
Малефисента: Владычица тьмы
Семейка Аддамс
Робо
Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

21 окт 2019 09:18
Новости компаний

МегаФон стал цифровым партнером чемпионата мира по программированию

РСХБ продолжает снижение ставок по ипотечным кредитам для военнослужащих

Ипотека с Россельхозбанком стала доступнее

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Опросы
Въезд в Калугу собираются украсить авангардным изображением Гагарина? А что вы думаете по этому поводу? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Вскрытие замков: решаем форс-мажорную проблему без последствий

Заряженный электрокар от Porsche — Taycan 2020

6 лучших посудомоечных машин «Аристон»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.