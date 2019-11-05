Альфа-Банк планирует рост розничного портфеля

Специалисты Альфа-Банка предполагают, что розничный портфель компании увеличится на 40-45% в нынешнем году. Финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов сообщил, что рост объема розничного портфеля компании остался на таком же высоком уровне, что и в первом полугодии. Тогда показатель составлял 22%.
В 2020 году в Альфа-Банке также планируют сохранить динамику роста, по крайней мере по кредитным картам. Общий объем увеличения розничного портфеля на следующий год, по оценкам специалистов, составит порядка 30%. Прогноз имеет такой осторожный характер в связи с тем, что существует вероятность накопления рисков потребительского кредитования. Ранее об этом уже говорили в Центробанке России. Но сам Чухлов не ожидает кризиса в данной сфере еще примерно 12-18 месяцев. А в области выдачи ипотеки – не менее 10 лет. Он подчеркнул, что в банке продолжат работать над увеличением доли рынка, отслеживая все возможные показатели риска. Также в банке планируют улучшить взыскание и другие процессы в области кредитования. Чухлов подчеркнул, что менять что-либо в банке будут только после того, как увидят необходимые для этого факторы.
Кроме того, финансовый директор Альфа-Банка подчеркнул, что увеличение рисков на рынке не означает того, что объемы выдачи займов будут сокращаться. Он добавил, что в банке на сложившуюся ситуацию смотрят по-другому: специалисты просто сокращают количество одобренных заявок, по которым явно видят имеющиеся риски. Однако, как добавил Чухлов, это позволяет выдавать больше займов там, где наименьший процент рисков.
Отмечается, что в 2020 году специалисты ожидают наибольший спрос на ипотеку, так как он имеет самые низкие риски и позволяет банку привязать к себе клиента, что принесет еще больше дохода на платежах, кредитах и пр.
Чухлов отметил, что, вероятнее всего, в банке продолжат выдавать ипотечные займы и другие виды кредитов даже в условиях кризиса, так как многие банки в это время отказываются кредитовать даже заемщиков с хорошей репутацией. Финансовый директор Альфа-Банка уверен, что через пять лет все конкуренты оценят их шаг по выходу в розницу.
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