Пропали двое мужчин

На прошедших выходных стало известно о пропаже в Калужской области двоих мужчин. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В Товарково ищут 55-летнего Юрия ПОТАЛОВА. От него нет никаких вестей с 21 октября. Пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы:

Рост - 170 см,

Худощавого телосложения,

Глаза голубые.

А в Калуге с 26 октября ищут 24-летнего Артема ЯКОВЛЕВА. Он также может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы:

Рост - 175 см,

Темно-русые волосы,

Карие глаза.

Если вы что-либо знаете об этих людях, звоните по телефонам 112 или 88007005452.