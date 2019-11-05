Пропали двое мужчин

На прошедших выходных стало известно о пропаже в Калужской области двоих мужчин. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
В Товарково ищут 55-летнего Юрия ПОТАЛОВА. От него нет никаких вестей с 21 октября. Пропавший может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы:
А в Калуге с 26 октября ищут 24-летнего Артема ЯКОВЛЕВА. Он также может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы:
Если вы что-либо знаете об этих людях, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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