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Пропали двое мужчин

05.11.2019 10:03 0 2289 Дмитрий Ивьев
Пропали двое мужчин

На прошедших выходных стало известно о пропаже в Калужской области двоих мужчин. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В Товарково ищут 55-летнего Юрия ПОТАЛОВА. От него нет никаких вестей с 21 октября. Пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы:

  • Рост - 170 см,
  • Худощавого телосложения,
  • Глаза голубые.

А в Калуге с 26 октября ищут 24-летнего Артема ЯКОВЛЕВА. Он также может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы:

  • Рост - 175 см,
  • Темно-русые волосы,
  • Карие глаза.

Если вы что-либо знаете об этих людях, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество
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