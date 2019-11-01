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В тройку лидеров ипотечного рынка вошел Альфа-Банк

01.11.2019 16:36 0 245
В тройку лидеров ипотечного рынка вошел Альфа-Банк

Аналитическая компания Frank RG сообщает, что Альфа-Банк, по данным сентября 2019 года, находится в тройке лидеров по объему ипотечных кредитов. На сегодняшний день доля Альфа-Банка на рынке ипотечного кредитования составляет 3,4%.

За один месяц ипотечный портфель банка вырос на 10, 7%, при росте рынка на 1,6%. Если брать период с начала 2019 года, то ипотечный портфель вырос на 111% и сейчас составляет 74, 8 млрд рублей. 

Лидерство Альфа-Банка – результат серьезной, планомерной работы. Он предлагает разнообразные кредитные программы для первичного и вторичного рынков. Например, клиентам доступны займы по залог уже имеющегося жилья или простые программы с минимальным первоначальным взносом (10% от стоимости квартиры). Нет проблем и с использованием материнского капитала, при условии, что заемщик внесет не менее 5% (от стоимости приобретаемой недвижимости) собственных средств. Что касается сроков, то здесь тоже есть пространство для маневра – можно погашать кредит от 3 до 30 лет.

Руководство банка видит в ипотеке один из самых доступных для населения способов получения собственного жилья. Спрос на ипотечные кредиты будет расти, по мере снижения ставок ЦБ. И та финансовая организация, которая сможет предложить своим клиентам наиболее выгодные и прозрачные условия, будет в выигрыше. «Мы благодарны, что клиенты выбирают нас как надежного финансового партнера на долгие годы», – комментирует успех Альфа-Банка его директор по развитию ипотечного кредитования Артем Иванов.


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Тэги: peклама
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