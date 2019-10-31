Анатолий Артамонов рассказал коллегам о «маленькой революции» в региональном здравоохранении

31.10.2019 16:35 562

В четверг, 31 октября, в Светлогорске Калининградской области губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ принимает участие в расширенном заседании президиума Государственного совета РФ под председательством президента России Владимира Путина по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».

Накануне руководители российских регионов совместно с экспертами и членами правительства РФ обсудили проблемы и перспективы развития отечественной медицины. Анатолий Артамонов руководил рабочей группой, на которой рассматривались вопросы совершенствования финансово-экономической модели, системы государственных закупок и статистической отчетности в здравоохранении.

- Это очень хороший формат работы, - отметил Анатолий Артамонов в беседе с журналистами, - Это квинтэссенция выложенного опыта. Информацию предстоит переварить, наверняка она будет представлена в виде федеральных решений. Абсолютно уверен, что мы будем иметь совершенно другие возможности для организации первичного звена.

Говоря о работе, которая проводится в Калужской области, Анатолий Артамонов подчеркнул:

- Мы совершили маленькую революцию в организации первичного звена — сделали шесть межрайонных центров, в маленьких районах сделали больницы филиалами этих межрайонных центров, дали им по одному-два автобуса – «автобусы здоровья».

По словам губернатора, благодаря данной системе пациенты из отдаленных населенных пунктов могут получить консультацию специалиста узкого профиля без очереди. Помимо этого в регионе уже построено 45 современных фельдшерско-акушерских пунктов, еще 72 планируется открыть в следующем году. Фельдшеры обеспечиваются автомобилями.

Положительный эффект, по мнению губернатора, имеют и нововведения в проведении закупок лекарств и медоборудования.

- Мы централизовали закупки лекарственных средств, оборудования и расходных материалов и получили экономию. Если сначала настороженно люди к новшествам отнеслись, то сейчас воспринимают очень положительно, - добавил Анатолий Артамонов.