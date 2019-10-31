В единстве наша сила

В канун 4 ноября в Законодательном Собрании прошёл традиционный круглый стол «В семье Калужской».
- День народного единства - это праздник, который имеет огромное значение, - открыл круглый стол председатель законодательного собрания Виктор БАБУРИН. - вспоминая события тех лет, мы понимаем, что тогда реально могли бы потерять не только независимость, но и Отечество. История Смутного времени напрямую связана с Калужской областью.
Виктор Сергеич напомнил, что на протяжении столетий в состав России добровольно входили страны и народы, при этом их культура и традиции сохранялись и уважались.
- Русский мир всегда был открыт для тех, кто считает Россию своей Родиной, - подчеркнул Виктор Бабурин. - Самое главное, чтобы народы не теряли доверие друг к другу, не навязывать свои религиозные взгляды. При этом национальную политику нельзя рассматривать отдельно от патриотического воспитания.
- Мы осознаем и понимаем важность единения братских народов, - выступила с ответным словом Лала СУКИАСЯН, представитель общественной организации «Союз армян России».
Лала Сукиасян рассказала, что огромную роль в этом играет воспитание подрастающего поколения. Современные дети учатся в многонациональных классах и уже не воспринимают людей с другим оттенком кожи, иным цветом и формой глаз как чужих.
- Трудно сегодня сказать, по большому счёту, кто русский, кто украинец, кто белорус. Мама у меня русская, отец – белорус, а фамилия у меня украинская, - рассказал о себе депутат Александр ТЕРЕЩЕНКО.
Для того, чтобы познакомить жителей области с традициями и культурой народов 4 ноября проходит многонациональный фестиваль «Венок дружбы». В нём участвуют все культурные автономии и общины, проживающие сегодня на территории Калужской области.
- Мы живём в огромном многоквартирном, коммунальном доме. За многие годы существования нашего государства у нас уже выработался опыт избежания значительных кровопролитных конфликтов, - считает Алексей РОМАНОВ, председатель региональной партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Виктор Бабурин уверен, что в нашем регионе любой человек, независимо от национальности и веры исповедания обретает настоящий дом.
В завершении встречи студенты одного из калужских вузов рассказали о символах своих народов на родных языках.
А участники круглого стола дали рекомендации, как продолжить развивать межнациональные отношения.
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