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Альфа-Банк: до конца года мы ожидаем продолжения тренда на снижение ставок

31.10.2019 15:28 0 298
Альфа-Банк: до конца года мы ожидаем продолжения тренда на снижение ставок

По итогам первых девяти месяцев 2019 года, компания ИА Cbonds представила ренкинг банков. Лидирующие позиции в области качества организации выпуска облигаций занял Альфа-Банк.

В период с января по сентябрь текущего года компания заключила 21 крупную сделку по 17 эмитентам. Среди клиентов Альфа-Банка оказались такие крупнейшие российские компании, как ООО «Буровая компания Евразия», «СУЭК-Финанс», ПАО «Магнит», ООО «Лента», «Группа ЛСР», «ИКС 5 ФИНАНС», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Балтийский лизинг», ПАО «Детский мир» и так далее. Всего, благодаря участию в реализуемых проектах Альфа-Банка, удалось привлечь более 60,5 миллиардов рублей со стороны инвесторов. Столь высокие показатели обеспечили Альфа-Банку место среди лидеров организаторов сделок в России.

Директор долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок сообщил, что репутация банка на долговом рынке зависит от доверия со стороны эмитентов и инвесторов. В компании, подчеркнул он, очень дорожат полученной оценкой и делают все, для того, чтобы обеспечить самые лучшие условия по каждой сделке.

Специалист также отметил, что нынешняя ситуация в области облигаций складывается благоприятно: в Альфа-Банке наблюдаю снижение объема купонов, расширение сроков размещений, сокращение количества и объема выпуска, а также положительную динамику увеличения количества инвесторов и других лимитов в данной сфере. Ко всему прочему, банк ожидает новый тренд на снижение ставок, который, по их подсчетам, будет отмечаться уже к концу текущего года. Сегодня на разработке у Альфа-Банка имеется более 15 сделок, а еще четыре были реализованы в четвертом квартале 2019 года.

Всего в рэнкинг Cbonds вошли 40 инвестиционных банков, которые выпустили облигации на сумму более 1,2 триллиона рублей.


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Тэги: peклама
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