Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 31 октября
$ 63.87 0.04
71.01 0.23
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Азбука Калужской области: изучаем Ульяновский и Дзержинский районы

31.10.2019 11:37 0 441
Азбука Калужской области: изучаем Ульяновский и Дзержинский районы

Прошедшим летом Калужская область отмечала свой 75-летний юбилей. Несмотря на то, что история Калужской земли как регионального центра имеет гораздо более глубокие корни, в нынешнем виде наша область появилась 5 июля 1944 года. Именно с этого числа и берет отчёт наша современная история.

Газеты «Калужский перекрёсток», «Комсомольская правда – Калуга» и сайт www.kp40.ru при поддержке Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций объединили свои усилия для работы над проектом, посвящённом круглой дате.

Мы назвали его «Азбука Калужской области». В рамках него в течение этого юбилейного года мы подготовим печатный и электронный выпуск о каждом районе региона.

Так как проект «Азбука Калужской области» приурочен к празднику, вы найдёте в нём информацию об успехах и достижениях, о людях и событиях, прославляющих тот или иной район.

Сегодня мы публикуем рассказы сразу о двух районах: «Край больших перспектив: Ульяновский район» и «Люди - главный жизненноважный ресурс Дзержинского района».

Напомним, первый выпуск вышел в феврале и был посвящен Кировскому району: «Амбициозные планы: Кировский район».

В марте мы рассказывали о городе регионального значения, первом наукограде СССР и Мира, научной кузнице Калужской области – городе Обнинске: «Будущее уже здесь: Обнинск».

В апреле вышла статья про Боровский район - промышленно развитый, богатый природными ресурсами, памятниками истории и архитектуры: «Вера ,великие дела и воинская доблесть: Боровск».

В начале мая мы публиковали материал о Сухиничах: «Гарантия успеха - любовь к родному краю», потом о Людиново - «Дальновидные планы: Людиновский район».

В июле вышла статья: «Единство - наша сила: Медынский район».

Затем мы публиковали материалы «Жизнь в Бабынинском районе не стоит на месте» и «Земля мосальская: Счастлив тот, кто счастлив своей работой!».

А в октябре выходила статья «Из Спас-Деменска с любовью».

Надеемся, «Азбука» поможет нашим читателям узнать свою малую родину ещё лучше, чем прежде.

Главная страница проекта расположена по ссылке: 75.kp40.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: азбука калужской области
Еще новости из рубрики «Общество»

Из Спас-Деменска с любовью 16.10.2019 10:57

Земля мосальская: Счастлив тот, кто счастлив своей работой! 23.09.2019 09:04

Жизнь в Бабынинском районе не стоит на месте 12.07.2019 10:31

Единство - наша сила: Медынский район 01.07.2019 10:19

Дальновидные планы: Людиновский район 13.05.2019 15:41

Народные новости
138 0
Eleno4ka
845 2
Шоколадка
714 7
goodmax

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 03 ноября, 14:00
Ночь искусств 2019 в Калуге. Полная афиша
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга
сб 09 ноября, 11:00
Фестиваль "Вместе против диабета"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр

Для детей

пт 01 ноября, 11:00
Первый фестиваль «Семья Калужская»
Калуга
сб 02 ноября, 10:00
III Областной открытый детско-юношеский фестиваль-конкурс «Путь к успеху»
Калуга
пт 01 ноября, 12:00
Мастер-классы на осенних каникулах
Дом мастеров
сб 02 ноября, 11:00
Красная Шапочка
Калужский театр кукол

Концерты

чт 31 октября, 19:00
«А любовь всё жива...»
Филармония
сб 02 ноября, 19:00
Glenn Miller Orchestra
Филармония
пт 01 ноября, 19:00
Ирина Богушевская. "В моей Вселенной"
Арена КТЗ, ДК
сб 02 ноября, 20:00
Трибьют Гражданской Обороны
SlaughterHouse Concert Club and Bar

Кино

Урфин Джюс возвращается
Семейка Аддамс
Малефисента: Владычица тьмы
Робо
Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

21 окт 2019 09:18
Новости компаний

РСХБ продолжает снижение ставок по ипотечным кредитам для военнослужащих

Ипотека с Россельхозбанком стала доступнее

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Где и как переводить редкие языковые пары

Опросы
Въезд в Калугу собираются украсить авангардным изображением Гагарина? А что вы думаете по этому поводу? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Садовые райдеры: опции, разновидности, преимущества применения

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.