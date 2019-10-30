На Госсовете в Калининградской области обсуждают развитие здравоохранения

С 29 по 31 октября губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ участвует в семинаре-совещании и расширенном заседании президиума Государственного совета РФ по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».
Мероприятия проходят в городе Светлогорске Калининградской области. В числе участников – Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, руководители российских регионов.
31 октября состоится Госсовет РФ под руководством Президента России Владимира Путина. Накануне проходят совещания и заседания рабочих групп, где руководители регионов совместно с экспертами и членами правительства РФ обсуждают проблемы и перспективы развития медицины, делятся региональными практиками.
Обеспечение доступности и повышение качества первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, в первую очередь, детям – одна из стратегические задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным в майском Указе 2018 года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
В Калужской области реализуются семь региональных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение», нацеленные на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, создание единого цифрового контура в здравоохранении региона на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), развитие экспорта медицинских услуг. Общий объем финансирования в текущем году составляет свыше 2 млрд. 702 млн. рублей, из них средства федерального бюджета — более 493,5 млн. рублей.
Учитывая особую важность данной работы, 2019 год объявлен губернатором области Анатолием Артамоновым в нашем регионе Годом здравоохранения.
День народного единства отметят на Театральной площади 29.10.2019 11:05
Анатолий Артамонов назвал самые востребованные профессии 25.10.2019 11:43
Губернатору представили нового директора калужского завода «Вольво» 25.10.2019 11:41
В Калуге состоится крупная международная конференция историков 27.09.2019 16:56
В Госдуме поддержали инициативу признать 11 ноября памятной датой 17.08.2019 08:48
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: