Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 30 октября
$ 63.83 0.04
70.78 0.06
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

На Госсовете в Калининградской области обсуждают развитие здравоохранения

30.10.2019 16:38 0 259 Дмитрий Ивьев
На Госсовете в Калининградской области обсуждают развитие здравоохранения

С 29 по 31 октября губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ участвует в семинаре-совещании и расширенном заседании президиума Государственного совета РФ по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».

Мероприятия проходят в городе Светлогорске Калининградской области. В числе участников – Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова,  руководители российских регионов.

31 октября состоится Госсовет РФ под руководством Президента России Владимира Путина. Накануне проходят совещания и заседания рабочих групп, где руководители регионов совместно с экспертами и членами правительства РФ обсуждают проблемы и перспективы развития медицины, делятся региональными практиками.

Обеспечение доступности и повышение качества первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, в первую очередь, детям – одна из стратегические  задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным в майском Указе 2018 года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

В Калужской области реализуются семь региональных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение», нацеленные на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи,  детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, создание единого цифрового контура в здравоохранении региона на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), развитие экспорта медицинских услуг. Общий объем  финансирования в текущем году составляет свыше 2 млрд. 702 млн. рублей, из них средства федерального бюджета  —  более 493,5 млн. рублей.

Учитывая особую важность данной работы, 2019 год объявлен губернатором области Анатолием Артамоновым в нашем регионе Годом здравоохранения.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: область
Еще новости из рубрики «Общество»

День народного единства отметят на Театральной площади 29.10.2019 11:05

Анатолий Артамонов назвал самые востребованные профессии 25.10.2019 11:43

Губернатору представили нового директора калужского завода «Вольво» 25.10.2019 11:41

В Калуге состоится крупная международная конференция историков 27.09.2019 16:56

В Госдуме поддержали инициативу признать 11 ноября памятной датой 17.08.2019 08:48

Народные новости
484 2
Политический гурман
979 9
Робин Гнобин
478 3
Робин Гнобин

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 03 ноября, 14:00
Ночь искусств 2019 в Калуге. Полная афиша
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга
сб 09 ноября, 11:00
Фестиваль "Вместе против диабета"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр

Для детей

чт 31 октября, 12:00
Мастер-классы на осенних каникулах
Дом мастеров
пт 01 ноября, 11:00
Первый фестиваль «Семья Калужская»
Калуга
сб 02 ноября, 10:00
III Областной открытый детско-юношеский фестиваль-конкурс «Путь к успеху»
Калуга
сб 02 ноября, 11:00
Красная Шапочка
Калужский театр кукол

Концерты

чт 31 октября, 19:00
«А любовь всё жива...»
Филармония
сб 02 ноября, 19:00
Glenn Miller Orchestra
Филармония
пт 01 ноября, 19:00
Ирина Богушевская. "В моей Вселенной"
Арена КТЗ, ДК
сб 02 ноября, 20:00
Трибьют Гражданской Обороны
SlaughterHouse Concert Club and Bar

Кино

Урфин Джюс возвращается
Эверест
Текст
Малефисента: Владычица тьмы
Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

21 окт 2019 09:18
Новости компаний

Ипотека с Россельхозбанком стала доступнее

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Где и как переводить редкие языковые пары

«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ

Опросы
Въезд в Калугу собираются украсить авангардным изображением Гагарина? А что вы думаете по этому поводу? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Садовые райдеры: опции, разновидности, преимущества применения

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.