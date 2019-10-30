На Госсовете в Калининградской области обсуждают развитие здравоохранения

С 29 по 31 октября губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ участвует в семинаре-совещании и расширенном заседании президиума Государственного совета РФ по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».

Мероприятия проходят в городе Светлогорске Калининградской области. В числе участников – Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, руководители российских регионов.

31 октября состоится Госсовет РФ под руководством Президента России Владимира Путина. Накануне проходят совещания и заседания рабочих групп, где руководители регионов совместно с экспертами и членами правительства РФ обсуждают проблемы и перспективы развития медицины, делятся региональными практиками.

Обеспечение доступности и повышение качества первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, в первую очередь, детям – одна из стратегические задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным в майском Указе 2018 года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

В Калужской области реализуются семь региональных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение», нацеленные на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, создание единого цифрового контура в здравоохранении региона на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), развитие экспорта медицинских услуг. Общий объем финансирования в текущем году составляет свыше 2 млрд. 702 млн. рублей, из них средства федерального бюджета — более 493,5 млн. рублей.

Учитывая особую важность данной работы, 2019 год объявлен губернатором области Анатолием Артамоновым в нашем регионе Годом здравоохранения.