Первые случаи гриппа зафиксированы в Калуге

На минувшей неделе в Калуге зафиксированы первые нынешней осенью два случая гриппа. В понедельник, 28 октября, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Оба пациента - взрослые.
При этом количество заболевших ОРВИ, по сравнению с предыдущей семидневкой, уменьшилось на 6%.
По состоянию на 24 октября в Калужской области привито от гриппа 231 760 человек. На днях поступила очередная часть вакцина. Прививочная кампания продолжается.
Уважаемые читатели, а вы делаете прививку от гриппа? Расскажите в комментариях!
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