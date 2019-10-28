Первые случаи гриппа зафиксированы в Калуге

На минувшей неделе в Калуге зафиксированы первые нынешней осенью два случая гриппа. В понедельник, 28 октября, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Оба пациента - взрослые.

При этом количество заболевших ОРВИ, по сравнению с предыдущей семидневкой, уменьшилось на 6%.

По состоянию на 24 октября в Калужской области привито от гриппа 231 760 человек. На днях поступила очередная часть вакцина. Прививочная кампания продолжается.

Уважаемые читатели, а вы делаете прививку от гриппа? Расскажите в комментариях!