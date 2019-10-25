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Авиакомпания Азимут открыла продажи на новое направление Ереван – Калуга – Ереван

25.10.2019 11:53 0 461
Авиакомпания Азимут открыла продажи на новое направление Ереван – Калуга – Ереван

Авиакомпания Азимут открыла продажи билетов на новое направление Ереван - Калуга и Калуга - Ереван на зимний сезон 2019/2020 г.

Рейсы по новому направлению Авиакомпания Азимут будет выполнять с 10 декабря 2019 года по вторникам согласно следующему расписанию:

  • вылет из Еревана в 13:30, прибытие в Калугу в 15:25;
  • вылет из Калуги в 16:25, прибытие в Ереван в 20:10.

Время указано местное для каждого аэропорта.

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 18 евро.

Узнать новости авиакомпании, расписание рейсов и приобрести авиабилеты без дополнительных сборов можно на официальном сайте авиакомпании azimuth.aero, а также на сайте Международного аэропорта Калуга им. К.Э. Циолковского


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