Авиакомпания Азимут открыла продажи на новое направление Ереван – Калуга – Ереван

25.10.2019 11:53 461

Авиакомпания Азимут открыла продажи билетов на новое направление Ереван - Калуга и Калуга - Ереван на зимний сезон 2019/2020 г.

Рейсы по новому направлению Авиакомпания Азимут будет выполнять с 10 декабря 2019 года по вторникам согласно следующему расписанию:

вылет из Еревана в 13:30, прибытие в Калугу в 15:25;

вылет из Калуги в 16:25, прибытие в Ереван в 20:10.

Время указано местное для каждого аэропорта.

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 18 евро.

Узнать новости авиакомпании, расписание рейсов и приобрести авиабилеты без дополнительных сборов можно на официальном сайте авиакомпании azimuth.aero, а также на сайте Международного аэропорта Калуга им. К.Э. Циолковского