Анатолий Артамонов назвал самые востребованные профессии

В четверг, 24 октября, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ встретился со старшеклассниками из Калуги, а также Тарусского и Ферзиковского районов.
Молодые люди рассказали главе региона о впечатлениях после посещения автозавода ООО «Фольксваген Груп Рус» и Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского.
Анатолия Артамонова интересовали планы выпускников на дальнейшее обучение. Среди наиболее востребованных в регионе специальностей губернатор назвал инженеров, учителей, врачей, архитекторов. При этом он подчеркнул, что все эти профессии можно получить в ведущих вузах региона.
- Хорошее образование и, что самое главное, хорошую работу, можно получить дома, - отметил губернатор.
Он также напомнил ребятам о том, что в случае успешной сдачи ЕГЭ, поступив в вузы области, они могут рассчитывать на дополнительные выплаты к стипендии.
Анатолий Артамонов призвал молодежь стремиться к получению хорошего базового образования, новых знаний, постоянно совершенствоваться:
- Если этого не делать, то отстанешь, и тебя обгонят другие.
Глава региона также акцентировал внимание на необходимости изучения иностранных языков, без знания которых, по его мнению, в современном мире сложно добиться успеха:
- Перспективы вашего карьерного роста во многом зависят от знания иностранных языков. Поэтому не только используйте возможности их изучения в образовательных учреждениях, но и занимайтесь дополнительно.
Подводя итог встречи, Анатолий Артамонов пожелал школьникам здоровья и рекомендовал «идти непроторенными дорогами, ставя перед собой большие цели».
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