Девочку с необычным именем отказались регистрировать в ЗАГСе

В обнинском ЗАГСе отказались регистрировать девочку с именем Москва. Об этом рассказала заведующая отделом ЗАГС наукограда Лидия СИНЕЦКИНА.
– Девочка родилась в Обнинске, но родители прописаны и проживают в Санкт-Петербурге, - приводит её слова в пятницу, 25 октября, издание Obninsk.name. - Метрику получать они поехали в свой родной город, но там столь оригинальное имя записывать в документ отказались. Тогда они вернулись в наукоград, надеясь, что мы пойдем им навстречу. Но и мы отнеслись к данной идее отрицательно. Наши сотрудники долго убеждали молодую пару в том, что они создают определенные проблемы своему ребенку и, в конце концов, те согласились и дали девочке одно из традиционных, но очень красивых имен.
В то же время в наукограде недавно зарегистрировали Эммануила, Серафима, Гавриила, Дария, Эрику, Мелису, Есению, Виту и Шарлотту.
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