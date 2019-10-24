Предводитель дворянства нашел клад

Скучная административная работа в Дворянском собрании, балы, проходившие там, мало интересовали Булычова. Ему нравились история и археология.

5 февраля 1905 года в Калуге состоялись выборы предводителя дворянства Николая Булычова. Как потом оказалось, последние — грянула революция. Но тогда, в 1905-м, выборы отмечались с большим размахом. Из Москвы даже выписали хор цыган с Шурой Христофоровой во главе. На балу в Дворянском собрании блистала в бриллиантах графиня Тёкла Орлова-­Давыдова.

Все чествовали нового предводителя, богатого дворянина, за которым в Калужской и Пензенской губерниях числилось 14 тысяч десятин земли (приблизительно 20 300 га).

Старинный богатый род

Родился Николай Булычов в 1852 году в усадьбе Пройдево Мосальского уезда Калужской губернии, в семье богатого помещика Ивана Демьяновича Булычова и его жены Надежды Александровны. Большую работу по изучению рода ­Булычовых провёл мосальский краевед Александр Сёмин, собрав множество интересных фактов. Он пишет, что род Булычовых — старинный и берёт начало от рейтара (конного государева воина) Герасима Булычова, который в 1687 году за хорошую службу был пожалован поместным окладом, то есть земельным участком с поселенными крестьянами. ­Булычовы владели имениями сначала в Смоленской, затем — в Харьковской губерниях.

Отец Николая Булычова — Иван Демьянович — в середине XIX века приобрёл большое имение в Мосальском уезде, в селе Жуковке: 925 крестьянских мужских душ. О матери, Надежде Александровне, известно только то, что после смерти мужа она осталась с долгами в 76 тысяч руб­лей (когда-­то семья брала большой заём под залог имения). В итоге имение попало под запрещение (с ним не могли производиться никакие сделки).

Семейная жизнь

Николай Булычов учился на юридическом факультете Императорского Санкт-­Петербургского университета. После окончания учёбы стал госслужащим. Был заседателем при Санкт-­Петербургской дворянской опеке. А через несколько лет 30-летний Николай женился на 25-летней Марии Шуваловой, происходившей из знатного графского рода. Её отец Андрей Шувалов служил вместе с Михаилом Лермонтовым. И некоторые считали, что именно он прототип Печорина в «Герое нашего времени», отмечая сходство между ними.

Краевед Александр Сёмин установил, что венчались Николай и Мария в Иса­акиевском соборе Петербурга. Поручителями жениха выступали графы Бобринские, невесты — брат Михаил Андреевич и князь Долгорукий.

Вскоре после свадьбы Николай Булычов подал прошение о переводе его в дворяне Мосальского уезда. Просьба была удовлетворена: Булычова вместе с женой занесли в дворянскую родословную книгу Калужской губернии.

Все складывалось хорошо. Мария выкупила из долгов имение Булычовых, стала его владелицей. Семья поселились в родовом селе Пройдево, за усадьбой хорошо ухаживали. Какой здесь был фруктовый сад! Булычовы красиво оформили поместье, обустроили пруды, оранжерею, разбили цветники, посадили редкие породы деревьев и кустарников. Выращивали даже лекарственные растения. Возле дома стояли две статуи львов, по некоторым предположениям, возле входа. Было в усадьбе и отдельное здание, в котором размещалась большая библиотека. Жили Булычовы душа в душу. Но в марте 1900 года Мария умерла — ей было чуть за 40. Похоронили её в соседнем селе Жуковке, принадлежавшем отцу Булычова, рядом с Покровской церковью. Детей у Николая и Марии не было.

Николай Булычов служил по выборам дворянства. Избирался в почётные мировые судьи, а параллельно занимал должность Мосальского уездного предводителя дворянства. Участвовал в работе мосальского присутствия по делам крестьян и землепользованию, был почётным смотрителем церковно-­приходских школ. За выслугу лет по должности мирового судьи произведён в надворные советники, а затем ему присвоили чин статского советника. Был уездным и губернским гласным и с 1906 года — выборщиком для избрания членов Государственного совета от дворянства. С 1900 по 1902 год — вице-­губернатор Уфимской губернии. Но затем вернулся в Калугу, где в 1905 году стал последним предводителем Калужского губернского дворянства.

Сделал исторические открытия

У Николая Ивановича было хобби — археология, он частенько ездил на раскопки. Изучал историю и сделал даже несколько научных открытий: написал первую родословную книгу всех дворянских калужских родов, обнаружил 400 древних поселений I тысячелетия н. э. На берегу реки Жиздры откопал клад уникальных бронзовых украшений I тысячелетия н. э. и отдал его в Краеведческий музей (сейчас они хранятся в Государственном историческом музее в Москве). В селе Гремячево Перемышльского уезда Булычов обнаружил городище железного века и стоянку первобытного человека эпохи каменного века.

Вскоре Булычов потихоньку отходит от служебных дел, занимаясь своей любимой археологией, и 5 марта 1917 года передаёт полномочия Николаю Яновскому. Однако тот так и не вступил в должность.

Выгнали из дома

Революция застала Булычова в Мосальске. Этот город был одним из первых в Калужской губернии, где установилась советская власть. В конце ноября Николая Ивановича арестовали и доставили в Калугу, но вскоре освободили.

Весь 1918 год он живёт в Калуге, но потом его дом на улице Острожок (ныне — переулок Суворова) муниципализируют, часть имущества отдают в музей. Булычова выселяют. Он ютится в съёмной квартире на улице Театральной.

В 1919 году его вновь арестовывают. Дальнейшая судьба Булычова неизвестна. Скорее всего, его вместе с другими калужскими дворянами расстреляли. У краеведа Генриетты Морозовой встречается другая версия. Она полагала, что Николай Иванович умер в Калуге примерно в 1935 году, скитаясь по квартирам, униженный и обездоленный.

Усадьбу Булычовых после революции разгромили крестьяне, лесопильный завод и библиотеку разграбили, вырубили сосновый лес. Главный деревянный усадебный дом в 1920-х годах был перевезён в Мосальск и позже разобран. Уцелевшие усадебные предметы в 1919 году передали в Мосальский краеведческий музей.

Эта статья была опубликована в №43 газеты «Калужский перекрёсток» от 23.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.