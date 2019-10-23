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У калужан осталось четыре дня, чтобы зарегистрировать квадрокоптеры

23.10.2019 16:43 1 447 Дмитрий Ивьев
У калужан осталось четыре дня, чтобы зарегистрировать квадрокоптеры

В воскресенье, 27 октября, истечет месяц после вступления в силу правил регистрации беспилотных воздушных судов. Согласно документу, к этой дате все владельцы квадрокоптеров весом от 250 граммов до 30 килограммов должны поставить их на учёт. Регистрацией занимается Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Как рассказали нам в этом ведомстве, на 20 октября было получено 3197 заявок от владельцев дронов. При этом весь российский рынок оценивается примерно в 50 000 устройств.

Само по себе отсутствие регистрации беспилотного воздушного судна не влечет штрафа, рассказал РБК эксперт Глеб Бабинцев. Но полет на неучтенном устройстве будет квалифицирован, как нарушение порядка использования воздушного пространства. Владельцам незарегистрированных дронов в случае их использования после 27 октября грозит штраф до 50 000 рублей. Юридическим лицам – до 500 000. В то же время пока не сообщается, кто именно и как будет отслеживать запуск квадрокоптеров.

Отметим, что при покупке нового устройства необходимо будет поставить его на учет в течение 10 дней.

Как зарегистрировать квадрокоптер

Согласно правилам, опубликованным на сайте Росавиации, владельцы устройств обязаны выслать бумажное письмо с заявлением о постановке на учет и фотографией дрона на адрес:

  • Ленинградский проспект, д. 37, корп. 2, Москва, 125993, на конверте сделать отметку: «Учет БВС».

Возможность регистрации через интернет обещают предоставить только в следующем году.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество законы
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