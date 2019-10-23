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Важнейшие принципы питания при гепатитах

23.10.2019 15:43 0 354
Важнейшие принципы питания при гепатитах

● Ограничить содержание жира и соли.
● Способы приготовления пищи: варка, запекание, тушение, на пару.
● Рекомендовано: заливное, муссы, пюре, желе, кисели, компоты.
● Пища должна быть тёплой (не холодной, не горячей), нельзя со льдом.
● Исключить продукты с большим содержанием пурина (наваристые рыбные, грибные и мясные бульоны). 
● Рекомендованы супы/супы-пюре и отвары – только овощные, крупяные, молочные. 
● Исключить крепкие кофе и чай, какао и шоколад.
● Исключить продукты, вызывающие вздутие живота (клетчатка).
● Сократить потребление солёных и консервированных продуктов.
● Выпивать 1,5-2 л жидкости в сутки.
● Питаться дробно и малыми порциями (5-6 раз в день). Прием пищи осуществлять в одно и то же время. Нельзя голодать!
● Калорийность суточного рациона – не более 2500 калорий.
● В период обострения болезни пищу употреблять в протёртом виде, это облегчит её усвоение и снизит нагрузку на печень.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ

● Нежирное мясо без фасций, кожи и сухожилий (говядина, телятина, кролик, индейка и курица).
● Овощи: картофель, морковь, свёкла, кабачок, тыква, брокколи. Умеренно: листья салата, сельдерей.
● Любые крупы (гречка, рис, овсяная, манная) и макаронные изделия твёрдых сортов.
● Сладкие фрукты и ягоды. Орехи и семечки очищенные – в сыром виде и подсушенные в духовке без масла (нельзя в период обострения).
● Натуральные сладости (пастила, зефир, мармелад, лукум, мёд, варенье, конфитюр). Меренги, безе, снежки.
● Несдобное и «затяжное» печенье, сухой бисквит, несладкая выпечка с творожной, фруктовой, мясной и рыбной начинками, сухари, сушки, галеты, крекеры.
● Чай некрепкий чёрный и зелёный, травяной, некрепкий кофе с молоком, фруктовые, ягодные и овощные соки, морсы. 
● Соусы (молочный и сливочный), приправы: петрушка, укроп, базилик,  корица, ванилин.
● Хлеб пшеничный из муки 1-го и 2-го сорта или ржаной из обдирной муки (вчерашней выпечки, подсушенный), можно с отрубями. 
● Низкой жирности (менее 5%) молоко,  творог, простокваша, кефир. Сметана – только для заправки блюд. Сыры неострые (нельзя солёные, например брынзу, фету).
● Сливочное масло не более 30 г/день (без тепловой обработки). 
● Можно растительное масло рафинированное, льняное.
● Нежирная речная и морская рыба (треска, пикша, минтай, хек, окунь, судак). 
● Запечённый белковый омлет, яйца всмятку (2-3 раза  в неделю).

Диетическое питание восстанавливает клетки печени, улучшает пищеварение, обмен веществ и самочувствие пациента! 

Будьте здоровы!


ГЕПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГАУЗ КО «КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЦЕНТР ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СПИД»

Г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 115
Тел.: (4842)92-67-55.
 

 

 

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