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«Крестный ход по воздуху»: Козельск облетели с иконой

22.10.2019 15:46 10 731 Елена Французова, Фото: калужское епархиальное управление.
«Крестный ход по воздуху»: Козельск облетели с иконой

В воскресенье, 20 октября, над Козельском и Козельским районом прошёл «крестный ход по воздуху», сообщает калужское епархиальное управление.

Руководитель миссионерского отдела Козельской епархии иерей Сергий Барыкин облетел район на самолёте с иконой Покрова Пресвятой Богородицы.

Перед полётом был совершён молебен Божией Матери.

Уважаемые читатели, а где ещё вы бы посоветовали провести подобный крестный ход? Пишите в комментариях!


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Авторы
Елена Французова 
Фото: калужское епархиальное управление.
Тэги: общество
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