«Крестный ход по воздуху»: Козельск облетели с иконой

В воскресенье, 20 октября, над Козельском и Козельским районом прошёл «крестный ход по воздуху», сообщает калужское епархиальное управление.
Руководитель миссионерского отдела Козельской епархии иерей Сергий Барыкин облетел район на самолёте с иконой Покрова Пресвятой Богородицы.
Перед полётом был совершён молебен Божией Матери.
Уважаемые читатели, а где ещё вы бы посоветовали провести подобный крестный ход? Пишите в комментариях!
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