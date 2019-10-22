«Крестный ход по воздуху»: Козельск облетели с иконой

22.10.2019 15:46 731 Елена Французова, Фото: калужское епархиальное управление.

В воскресенье, 20 октября, над Козельском и Козельским районом прошёл «крестный ход по воздуху», сообщает калужское епархиальное управление. Руководитель миссионерского отдела Козельской епархии иерей Сергий Барыкин облетел район на самолёте с иконой Покрова Пресвятой Богородицы. Перед полётом был совершён молебен Божией Матери. Уважаемые читатели, а где ещё вы бы посоветовали провести подобный крестный ход? Пишите в комментариях!



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Авторы Елена Французова Фото: калужское епархиальное управление.

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