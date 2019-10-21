Эксперты назвали карты Альфа-Банка с программами лояльности лучшими на рынке

21.10.2019 16:15 248

Альфа-Банк удостоился престижной награды Frank Banking Reward Award 2019 за свою линейку карт, оснащенных reward-программами. Эксперты отметили максимальную простоту и удобство использования карточных программ банка.

18 октября специалисты Frank RG опубликовали результаты исследования «Банковские карты с reward-программами в России 2019», в ходе которого были изучены российские программы лояльности, предоставляющие владельцам различные бонусы, в виде баллов и вознаграждений. Всего в исследовании принимали участие 38 банков, и несколько крупных компаний, среди которых Билайн, Яндекс и пр.

В основу рейтинга легли различные бонусы, которые компания выплачивает держателям карт (кэшбек, и пр), по итогу двух лет пользования картой (за вычетом затрат на обслуживание карты).

Руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач подчеркнул, что компания придерживается политики максимальной прозрачности продукты Альфа-Банка, отметил он, удобно выбирать и использовать ежедневно. Он также добавил, что коллектив банка очень рад высокой оценки карт с reward-программами от экспертного сообщества.