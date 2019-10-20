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Зачем для прививки деревьев презерватив

20.10.2019 21:30 1 357 Елена Французова, Фото автора.
Зачем для прививки деревьев презерватив

Прививочный материал надо заготавливать заранее, в ноябре – декабре, до того как температура опустится ниже 20–25 градусов.

Дачный сезон завершился. Но не стоит почивать на лаврах, вспоминая успехи прошедшего сезона. Сейчас самое время подумать о том, не пора ли обновить сад. Для этого необязательно покупать новые растения, можно привить понравившиеся сорта.

Как и когда это правильно сделать, на одной из лекций в Городском досуговом центре рассказал садовод Максим БУБИЧ.

Выбор сорта

— Для прививки того или иного растения нужен материал. Не кидайтесь за ним в старые сады, — советует Бубич.

Селекционеры не стоят на месте. Те сорта, которые были актуальны ещё 10–15 лет назад, остались в прошлом. Им на смену приходят более зимостойкие, устойчивые к всевозможным болезням, да и с более интересными вкусовыми качествами.

— Чем хороша антоновка? Только тем, что это самая ароматная яблоня. Но вкусовые качества у неё, на мой взгляд, самые низкие. Я рекомендую брать сорта иммунные, сдержанного роста, с ежегодным плодоношением, устойчивые к болезням. Старые сорта вступают в плодоношение лишь на 15–17 год после посадки. Не знающие этого садоводы начинают издеваться над растением: под него сыплют камни, вбивают в кору гвозди, угрожают: «Не будешь в следующем году плодоносить, сруб­лю!» Когда же дерево, наконец, дало плоды, говорят: «А, испугалось!» А оно генетически не могло сделать этого раньше.

Не стоит кидаться на красивые картинки, которые показывают продавцы на ярмарках, базарах, у дороги. Сначала изучите биографию растения. Самый лучший способ — попробовать плоды на вкус.

Максим БУБИЧ показал мастер-­класс по прививке деревьев.

Заготовка материала

— Для прививки сорта нужен материал — черенок. Черенки заготавливаются для зимне-­весенней прививки с наступлением холодов и до распускания почек. Но если мороз будет 35–40 градусов, то почку выбьет. Поэтому прививочный материал надо заго­тавливать заранее, в ноябре – декабре, до того как температура опустится ниже 20–25 градусов.

Я храню все черенки в снегу. Но в таком случае всегда есть вероятность, что их подпортят мыши. Поэтому я покупаю мелкоячейную монтажную сетку и аккуратно черенки накрываю. Чтобы они с землёй не соприкасались, кладу на землю доску или кусок плёнки. Присыпаю снегом.

В подвале черенки хранить не рекомендую, могут сгнить.

После того, как вы достали материал из снега, не надо сразу заносить его в дом — от перепада температур почки погибнут. Сначала положите черенки поближе к двери, прикрыв чем-­то, или около балкона: пусть сутки — двое полежат. После этого растение надо обязательно напоить: подержать в воде несколько дней.

Когда прививать деревья?

Это можно делать в феврале, марте, апреле — до распускания почек.

Зелёная операция

Прививку деревьев садоводы сравнивают с операцией. Все инструменты должны быть удобными, хорошо наточенными и лежать под рукой. Максим Бубич отмечает, что для каждого садовода они свои.

— Для прививки нужны также вар и обвязочный материал. Хорошая обвязка для прививки, как ни странно и не смешно, — презерватив, медицинский латекс, воздушные шарики, тонкий кусок резины, плёнка, пакеты — то, что удобно, то и используете. На одну прививку не стоит покупать рулон плёнки. Важно, чтобы на место прививки не попал воздух.

Хорошая прививка получается на одномерных ветках диаметром 8–10 миллиметров, но я и на толстые прививаю, получается. Если хотите привить старое дерево, обрежьте его, оно даст побеги. Среди них выберите те, которые вам больше подходят. В принципе, в каждую ветку можно привить по сорту. Но желательно, чтобы привой и подвой яблонь были одного срока созревания. А вот на вишню и черешню можно прививать и ранние, и поздние сорта, даже на алычу можно прививать, невзирая на сроки созревания. На сливу можно прививать алычу, персики, абрикосы.

Соприкосновение язычками

— В расщеп делать прививку не рекомендую: процентов на 80 она пойдёт в слом, — считает Бубич.

Прививка методом улучшенной копулировки, по словам садовода, самая хорошая. Напомним, что она делается в любое время, можно даже не дожидаться сокодвижения.

При этом способе срезы на подвое и привое должны быть одинакового размера. На них делаются «язычки» — продольные разрезы глубиной 10–12 мм. Потом подвой и привой соединяются так, чтобы язычки плотно входили друг в друга. Затем они обвязываются.

— Нужно, чтобы не кора на кору легла, а древесина на древесину. С одной стороны, обвязка должна быть плотной, с другой — перетянуть ветки. Изоленту ни в коем случае нельзя использовать — отдерётся вместе с корой. Обвязку лучше закрепить резинкой, она на солнце распадается. Если рано обвязку снять, привитый черенок не приживётся — сломается, если поздно — будет перетяжка. Поэтому надо регулярно следить за прививкой. Одну ветку привили, следующая ветка для прививки должна быть через сантиметров 30. Если у вас достаточно высокое дерево — 1,5–2 метра — можно сделать 4–5 прививок.

Эта статья была опубликована в №42 газеты «Калужский перекрёсток» от 16.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.

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Авторы
Елена Французова 
Фото автора.
Тэги: общество огород
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