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Где в Калуге жили родственники Чехова

18.10.2019 21:30 0 426 Татьяна Светлова
Где в Калуге жили родственники Чехова

Выкупил семью

Дед писателя — Егор Михайлович Чех родился в семье крепостного крестьянина. Много лет семья принадлежала помещику Черткову. В возрасте около 25 лет Егор Михайлович женился на шестнадцатилетней крестьянке Ефросинье Емельяновне Шимко.

Егор Михайлович Чех.

Характер у Егора Михайловича был крут, домочадцам, да и окружающим часто от него доставалось. Но он был человеком сильной воли и незаурядных способностей, единственный из семьи, кто знал грамоту. В Ольховатке в 1834 году помещик Чертков построил один из первых в Воронежской губернии свёклосахарный завод. Егор Михайлович Чех много работал: варил сахар из свёклы и откармливал ею скот хозяи­на, а с продажи животных получал небольшую долю. Смог скопить 875 рублей, огромные по тем временам деньги. В 1841 году он выкупил у помещика себя, жену и троих сыновей. Дочь Александру Чертков отдал ему и так. Сохранились воспоминания Егора Михайловича: «Я обратился к помещику с просьбой об освобождении меня и моей семьи от крепостничества. Помещик подсчитал всех членов семьи и нашёл, что для выкупа моей дочери Александры денег не хватает, и он отдал мне её бесплатно, как малоценный товар». После того как все документы были оформлены, Чертков подарил Егору Михайловичу «… две телеги с парой лошадей каждая. Собрав свой скудный скарб, среди которого я вёз два короба книг и журналов, подаренных мне членами семьи помещика, на другой день ранним утром, простившись со своим учителем грамоты Сидором и его семьёй, я покинул имение Ольховатку — место мрачной жизни крепостного раба».

Впоследствии Егор Михайлович работал управляющим имениями, а сыновей пристроил в подмастерья. Одного из них — Михаила — отдал на обучение переплётному делу.

Калужские родственники

Со временем Михаил обосновался в Калуге и открыл собственную переплётную мастерскую на Воробьёвке. В жены взял купчиху Елизавету Григорьевну Прокудину. У них было шестеро детей. Жили Чеховы в доме по ул. Семинарской (ныне — Набережная, 9). Переплётное дело шло не очень хорошо, денег всё время не хватало, семья едва сводила концы с концами. И двоих сыновей — Михаила и Григория —  Чеховы отправляют в Москву на обу­чение к купцу Гаврилову. Михаил несколько лет работает приказчиком, затем становится доверенным фирмы Гаврилова. Заработанные деньги он регулярно отсылал родителям, на эти средства и строился в Калуге дом.

Тёплые отношения

Известно, что погостить в Калугу приезжали дед писателя Чехова — Егор Михайлович, отец и мать — Павел Егорович и Евгения Яковлевна, брат Александр. Сам же Антон Павлович Чехов общался с калужскими родственниками, но в нашем городе никогда не был. Они переписывались. В Москве с двоюродными братьями, работавшими у купца Гаврилова, был знаком лично. И судя по письмам, у них были тёплые отношения.

Братья Антон Павлович Чехов и Михаил Егорович Чехов поддерживали отношения всю жизнь, но встречались нечасто. Последний раз они виделись в Царицыно в 1903 году, когда писатель искал дачу на лето.

Михаил Чехов с женой Анной (Бабашевой).

Эта статья была опубликована в №42 газеты «Калужский перекрёсток» от 16.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.


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Автор
Татьяна Светлова 
Тэги: общество
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