Как мастер-планы и инициативное бюджетирование помогут преобразить калужские микрорайоны

Что такое мастер-планы и как они соотносятся с инициативным бюджетированием со стороны муниципалитета и активных граждан?

Об этом 15 октября говорил Совета Ассоциации ТОС города Калуги.

В заседании совета приняли участие Глава городского самоуправления Александр Иванов, депутат Заксобрания Татьяна Дроздова, начальник управления по работе с населением на территориях Инга Грибанская и главный архитектор Калуги Алексей Комов.

Опыт ценен повторением

Открыл совещание начальник управления городского хозяйства Алексей Волков. Он отметил важность участия активных жителей в разработке комплексных планов развития своих территорий. В настоящее время 38 городских общественных территорий в той или иной мере включены в городское благоустройство. А территориальная община «Содружество», которой руководит депутат Городской Думы Татьяна Коняхина, в номинации «Благоустройство и экология» заняла первое место в конкурсе от всероссийской ассоциациии ТОС.

– Учитывая опыт работы общины «Содружество», мы хотели бы пойти по пути дальнейшего комплексного развития территорий с максимальным вовлечением жителей в этот процесс, – отметил Алексей Волков.

По его мнению, эта работа требует профессионального подхода, в том числе участия проектных организаций, а жителям предлагается вносить предложения по благоустройству своих микрорайонов. То есть должны быть сформированы мастер-планы.

Алексей Комов сообщил, что пока понятия «мастер-план» нет в законодательном поле. Переводя с языка урбанистики, мастер-план – это стратегия пространственного развития. Он является инструментом для городского прогнозирования и даже программирования развития территорий.

– Каждой общине будут вручены дорожные карты, то есть пошаговое руководство по разработке индивидуального плана благоустройства, в эту работу будут вовлечены сами жители, а также профессиональные проектировщики, студенты – будущие архитекторы, способные изготовить дизайн-проекты обновленных территорий, – сообщил Алексей Комов.

Граждане – соинвесторы

Александр Иванов положительно оценил инициативу по разработке мастер-планов, однако подчеркнул, что в этом деле следует не рассчитывать на щедрые бюджетные вливания, а отталкиваться от реальных финансовых возможностей. В том числе самих жителей.

Разговор перешел к инициативному бюджетированию – новому формату городского благоустройства, когда наряду с городом в обустройство конкретной территории «вкладываются» сами жители. В качестве примера Глава городского самоуправления назвал создание парковочного пространства у дома 40 по улице Энгельса, где жители собрали 80 тысяч рублей, а также сами высадили деревья.

– Когда жители сами принимают участие в софинансировании, то возникает новый уровень ответственности у людей, повышается взаимодействие исполнительной, законодательной властей и территориальных общественных самоуправлений, – считает Александр Иванов.