Закрыть «наливайки», улучшить школьное питание и оставить налоги в муниципалитетах: депутаты Заксобрания утвердили ряд новых законов

Депутаты единогласно согласовали кандидатуру Дмитрия Чумака на должность прокурора Калужской области. В органах он служит с 1998 года, и прошел путь от следователя до первого заместителя прокурора Ярославской области. Наш регион для нового прокурора уже знаком - с декабря 2013 по апрель 2018 года он возглавлял прокуратуру города Обнинска. В своём выступлении Чумак отметил приоритетные задачи: сопровождение реализации нацпроектов, поддержка инвестиционной политики и защита прав предпринимателей, контроль за исполнением доходной части бюджетов, а также ее целевым расходованием. Будут приложены усилия и по решению вопросов, волнующих жителей – это и проблемы ЖКХ, сферы экологии и многие другие.
При этом председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин отметил и работу предыдущего главного прокурора Александра Гулягина:
- У нас был налажен контакт, конструктивное сотрудничество практически по всем направлениям деятельности Законодательного Собрания. Мы рассматривали многие законодательные инициативы прокуратуры, и поддержали их. Кроме этого, всегда в деятельности рабочих групп по социально значимым вопросам принимают участие представители прокуратуры. Отработка юридических вопросов идет до их принятия, что повышает эффективность законодательства. Отмечу и тот позитивный момент, когда на местах районными прокурорами оказывается огромная помощь органам местного самоуправления в принятии их правовых актов. «Это сказывается на повышении эффективности действий органов МСУ», —сказал председатель.
Также депутаты поддержали инициативу губернатора о присвоении вице-премьеру федерального правительства Максиму Акимову звания «Почетный гражданин Калужской области».
— Это в определенной мере заслуга Калужской области, что Акимов сегодня занимает такой высокий, ответственный пост, являясь заместителем председателя правительства РФ. Он очень авторитетен, грамотен и в полной мере должности соответствует, - резюмировал Виктор Бабурин.
Министр образования и науки Александр Аникеев рассказал о реализации регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование». Одной из главных задач проекта является ликвидация двусменного режима. Уже в этом году в Калуге и Обнинске открыты две современные новые школы, рассчитанные на обучение 1000 и 1100 детей соответственно. Ведется строительство еще одной школы на 1000 мест в Балабаново со сроком ввода ее в эксплуатацию в 2020 году. В ближайшее время начнется строительство школ в Обнинске (жилой район Заовражье, квартал №1) и в Калуге (мкрн. Кубяка-Байконур). Кроме того, планируется и возведение школ в сельских территориях.
Депутаты затронули и проблему роста количества некачественного алкоголя.
- По данным некоторых экспертов только 40 процентов алкоголя является качественным, остальное – фальсификат, - заявил Бабурин. И, как правило, он продается в наливайках из-за низких цен и доступности. Поэтому мы теряем большие возможности бюджета, ставится под угрозу здоровье людей и их комфортное проживание. Наша задача – устранение недобросовестных наливаек и постоянный контроль в этом вопросе.
По его словам, «Единая Россия» готовит соответствующий федеральный законопроект.
- Там прописано, что площадь зала обслуживания в таких заведениях должна быть не менее 20 квадратных метров. Однако мы считаем, что данную норму следует увеличивать, чтобы рестораны, и кафе соответствовали определенному формату. Региональное отделение партии намерено также жестко контролировать реализацию нового закона и после его принятия, - подытожил председатель.
Другой важный вопрос, обсуждавшийся депутатами – качество школьного питания. Законодатели единогласно поддержали изменения в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и в статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции. Этот документ вводит понятие «здоровое питание» и определяет особенности организации питания детей с учетом возрастной и индивидуальной специфики.
Также парламентарии поддержали инициативу о передаче налога на профессиональный доход (так называемый налог на самозанятых) на уровень муниципалитетов. Это повысит их потенциал, а также заинтересованность в регистрации граждан в качестве самозанятых. На уровне районов этот налог будет делиться на две части. 55 процентов будет зачисляться в бюджет городского, или сельского поселения, где зарегистрирован самозанятый, 45 процентов – в бюджет самого района. Городские округа получат этот налог в размере 100 процентов.
Кроме того, принятый закон передает в бюджеты районов и городских округов штрафы, налагаемые мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также плату за негативное воздействие на окружающую среду в размере 100 процентов.
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