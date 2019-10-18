Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Новая скоба рассчитана не только на взрослых, но и на совсем маленьких детей - для них используются специальные силиконовые насадки.
В среду, 16 октября, состоялась торжественная церемония передачи медицинского оборудования детской клинике в Анненках. Новые инструменты предназначены для лечения детей с онкологическими заболеваниями центральной нервной системы. Теперь в распоряжении врачей клиники будет система фиксации головы (так называемая «скоба») с силиконовыми насадками для детей и комплект микроинструментария для нейрохирургических вмешательств при опухолях головного мозга. Это оборудование является малоинвазивным, то есть позволяет проводить операции малотравматичным способом.
Это преимущество в первую очередь отметил главный врач больницы Виктор Михайлов:
- С помощью данного оборудования можно проводить очень тонкие операции на головном мозге, не повреждая при этом здоровые участки. Система фиксации головы легко адаптируется к индивидуальным потребностям ребенка и хирурга, отвечает современным требованиям интраоперационной визуализации. Комплект микроинструментов выполнен из специального, тонкого, но очень легкого и прочного сплава, который выдерживает стерилизацию и рассчитан на несколько лет. До этого подобные операции мы проводили в других клиниках.
Газэнергобанк и благотворительный фонд "Синара" уже не в первый раз помогают Калужской областной клинической детской больнице (КОКДБ) в Анненках.
Всё это стало возможным благодаря проекту «Повседневная благотворительность», направленному на помощь онкобольным детям. Он успешно реализуется с 2015 года и помог 40 детям в приобретении дорогостоящих препаратов и проведении обследований. Кроме того, в 2018 году для КОКДБ был приобретен компьютерный четырехканальный тромбоэластомер с годовым запасом реагентов, который помогает врачам быстро и с максимальной точностью определить количество тромбоцитов в крови.
- Мы привлекаем к решению этих проблем большое количество людей, - рассказала президент благотворительно фонда «Синара» Наталья Левицкая. Многие считают, что их небольшое усилие будет недостаточным, но благодаря проекту «Повседневная благотворительность» каждый может внести вклад в общее дело. С 2015 года в нём поучаствовало уже почти 270 тысяч человек. Кто-то внёс небольшую сумму, кто-то – существенную, но это не так важно. А важно то, что общими усилиями мы добиваемся существенных результатов.
Её поддержал и Председатель Правления Газэнергобанка Денис Ошев:
- Для банка очень важно поддерживать благотворительные инициативы. Тем более, что для этого есть все инструменты: это и вклад «Обыкновенное чудо», и переводы через интернет-банк, и переводы оставленной клиентом сдачи в кассе на счет фонда. Каждая копейка играет роль, и, в конечном итоге, возвращается в Калужскую детскую областную клиническую больницу.
АО "Газэнергобанк". Лицензия на осуществление банковских операций № 3252 от 04.09.2017 г.
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