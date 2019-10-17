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Альфа-Банк внедрит phygital - банкинг нового поколения

17.10.2019 10:52 0 312 Дмитрий Ивьев
Альфа-Банк внедрит phygital - банкинг нового поколения

Альфа-Банк начинает тестировать технологию распознавания лиц в своих отделениях. Разработки в сфере лицевой биометрии и геолокации позволят специалистам банка быстро узнавать интересующую клиента информацию.

С помощью биометрии консультанты Альфа-Банка получат моментальный доступ к профилю клиента, подходящим услугам и другой необходимой для него информации. При этом подтверждение тех или иных операций будет проходить без предъявления документов, пишет NewsNN.

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский подчеркнул, что банк занимается созданием кейса отделения будущего, а именно фиджитал-офиса. Когда автоматическая система сразу узнает наиболее вероятные потребности клиента, пока тот еще только направляется к консультанту.

Новый фиджитал-формат Альфа-Банк хочет внедрить в течение пяти лет во все свои отделения, которых сегодня насчитывается около 420. При этом не исключено, что технологию введут еще раньше.

Подсчеты говорят о том, что стоимость модернизации отделений будет сопоставима со стоимостью ремонта.  

Освоением данной технологии занимаются также Центробанк и Роскомнадзор. В 2018 году они запустили единую биометрическую систему (ЕБС) и обязали кредитные организации предлагать клиентам поделиться их биометрическими фото и образцами голоса. В дальнейшем ряд банков стали использовать биометрию для собственных нужд.

Глава группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Елена Устюгова подчеркивает, что технология распознавания лиц не должна пугать клиентов. Потому как банки всегда занимались хранением информации о пользователях и создавали на ее основе новые услуги и предложения, в том числе персональные. Устюгова считает, что фиджитал-формат может стать «новым стандартом» в банковской сфере. 


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: peклама
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