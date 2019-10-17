Улицу Никитина предложили переименовать в улицу Никитина

Калужанин Юрий Юрьев предлагает переименовать улицу Никитина в улицу... Никитина.

- В 1918 году бывшие улицы Золотарёвскую и Новорежскую решили переименовать в улицу Никитина, в честь русского поэта-народника Ивана Саввича Никитина, - пишет Юрий на своей странице в «Фейсбуке». - Оно, конечно, дело хорошее, поэт, хоть и не был никогда в Калуге, но, наверное, революционером был, раз про народ стихи слагал. Но вот ведь какое дело: жил-был архитектор такой Пётр Романович Никитин, мыслей своей сотворивший город Калугу, какой она есть сейчас. И нет ему до сих пор от потомков никакого уважения. Посему предлагаю власть имущим переименовать улицу Никитина в улицу Никитина! Финансов никаких в данном деле не предусматривается, но, ежели найдутся доброхоты, которые захотят таблички памятные установить в разных частях улицы сей, то славы они городской имут немерено.

Юрий Юрьев обращался с такой идеей к городским властям, но ответа так и не получил.

В соцсетях под постом развернулось обсуждение. Журналисты и депутаты идею поддержали.

- Можно начать с памятных табличек, не переименовывая официально улицу. Через некоторое время просто зафиксировать ситуацию, - считает эксперт по недвижимости Кирилл Гусев.

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