39-летний мужчина пропал в Товарково

В поселке Товарково Дзержинского района пропал 39-летний Максим ГУСЕЛЬНИКОВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

8 октября он ушёл из дома и не вернулся.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: седые, короткая стрижка.

Был одет: черная куртка с оранжевыми вязаными полосами на рукавах, по низу и по воротнику, черная олимпийка с зелеными вставками на груди с капюшоном со вставкой сеточкой, черные спортивные брюки, синие кроссовки с белыми полосами.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.