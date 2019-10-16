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Из Спас-Деменска с любовью

16.10.2019 10:57 0 109
Из Спас-Деменска с любовью

Прошедшим летом Калужская область отмечала свой 75-летний юбилей. Несмотря на то, что история Калужской земли как регионального центра имеет гораздо более глубокие корни, в нынешнем виде наша область появилась 5 июля 1944 года. Именно с этого числа и берет отчёт наша современная история.

Газеты «Калужский перекрёсток», «Комсомольская правда – Калуга» и сайт www.kp40.ru при поддержке Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций объединили свои усилия для работы над проектом, посвящённом круглой дате.

Мы назвали его «Азбука Калужской области». В рамках него в течение этого юбилейного года мы подготовим печатный и электронный выпуск о каждом районе региона.

Так как проект «Азбука Калужской области» приурочен к празднику, вы найдёте в нём информацию об успехах и достижениях, о людях и событиях, прославляющих тот или иной район.

Сегодня представляем новую главу: «Из Спас-Деменска с любовью».

Напомним, первый выпуск вышел в феврале и был посвящен Кировскому району: «Амбициозные планы: Кировский район».

В марте мы рассказывали о городе регионального значения, первом наукограде СССР и Мира, научной кузнице Калужской области – городе Обнинске: «Будущее уже здесь: Обнинск».

В апреле вышла статья про Боровский район - промышленно развитый, богатый природными ресурсами, памятниками истории и архитектуры: «Вера ,великие дела и воинская доблесть: Боровск».

В начале мая мы публиковали материал о Сухиничах: «Гарантия успеха - любовь к родному краю», потом о Людиново - «Дальновидные планы: Людиновский район».

В июле вышла статья: «Единство - наша сила: Медынский район».

Затем мы публиковали материалы «Жизнь в Бабынинском районе не стоит на месте» и «Земля мосальская: Счастлив тот, кто счастлив своей работой!».

Надеемся, «Азбука» поможет нашим читателям узнать свою малую родину ещё лучше, чем прежде.

Главная страница проекта расположена по ссылке: 75.kp40.ru.


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Тэги: общество азбука калужской области
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