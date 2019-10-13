Психолог рассказал всю правду про любовь, семью и осеннюю депрессию

В Областном молодёжном центре студенты пообщались с психологом, руководителем психологической службы Калужской областной клинической больницы Михаилом ОБУХОВЫМ.

У Михаила Обухова интересный взгляд на многие вещи, да и в чувстве юмора ему не откажешь. Два часа он отвечал на вопросы, которыми сыпали студенты.

— Сейчас очень модно говорить о развитии и достижениях, — начал разговор Обухов. — Везде уйма литературы по мотивации. Мир сошёл с ума! Как жить спокойно, ненапряжно, не делая много усилий, мало кто учит, а вот как достигать цели, ставить задачи — всё посвящено этому.

По моему же наблюдению, те, кто меньше заморачивается над тем, как чего-­то достигнуть, как раз и достигают. А те, которые озабочены сверхдостижениями, сверхрезультатами, как правило, где-­то надламываются, и хорошо, если это происходит вовремя и безболезненно.

Ещё одни гадкий, отвратительный миф — самооценка. Не надо себя оценивать вообще никак! Даже по сравнению с собой прежним или с собой желаемым.

И не надо жить собой, как тоже учит Интернет! Упаси вас Господи принять на вооружение, что себя надо любить. Постарайтесь с этого соскочить! Человек, которому плохо, только себя и любит. Кто относится к себе ровно, тот счастлив. По моему мнению, должен быть контролируемый пофигизм. Ставить задачу всеобщего тотального контроля нельзя. А контролируемый пофигизм означает: предоставить вещам, на которые мы не можем влиять, случаться самим собой. Созерцательный подход.

Тревожные звоночки

— Приходилось ли вам сталкиваться с темой суицидов?

— Занимаюсь этим много. Все известные случаи, которые были в Калуге, шли через меня. Зачастую за помощью обращаются поздно. Два года назад мне позвонила мама одной девочки. Мы договорились встретиться, но они с дочкой так и не пришли. Почему? У человека появляются мысли, мол, сами справимся, хотя он может недооценивать какие-­то знаки, какие-­то предвестники. А спустя год эта женщина вновь позвонила: «Мы к вам тогда не приехали, а вот теперь с мужем при­едем, потому что всё уже произошло».

В молодёжной среде есть явления, которые психолога сильно настораживают. Это татуировки, пирсинг, резкое изменение цвета или длины волос, увлечение аниме. Это — звоночки, которые не должны оставаться без внимания. А от родителей приходится слышать: «Ну модно же, хотят вычурную одежду носить, пусть, это в их среде принято». Когда человек хочет привлечь к себе внимание, на языке психологии это называется «демонстративное поведение», ещё по одной классификации — «истероидный тип». В норме человек не склонен привлекать к себе внимание, ему это не нужно, потому что ему и так хорошо.

Не будьте неврастениками

— Как спастись от осенней депрессии?

— Тут главное, не вешать на себя ярлыки. Плохое настроение не означает, что у вас депрессия. Многие начинают читать в Интернете на эту тему и думают: «Ага, у меня плохое настроение, за окном — октябрь, значит, всё сошлось — это осенняя депрессия!» Когда так говорят, мне хочется пригласить их в стацио­нар, где лежат люди и не шевелят руками-­ногами, сказать ничего не могут, плачут. Чтобы они не думали, что, если сломался ноготь, уже надо антидепрессанты пить. Есть такая фраза: нормальный человек страдает от того, что на самом деле происходит, а невротик — от того, что у него в голове. Попсовая психология учит человека залипать на самом себе и вместо анализа превращает всё в самокопание, само­едство. Чем анализ отличается от самокопания? Самокопание — это самоанализ плюс эмоции. Анализ: произошла какая-­то ситуация, в которой я сделал нечто и мне прилетело вот это. Всё! Если я не хочу, чтобы мне это прилетало, я не буду делать нечто. А самокопание начинается с другого: «Какой кошмар, все тлен и пустота, доколе»!

Научитесь заказывать себе эмоции, которые нужны в настоящий момент: «Я знаю, то, что происходит сейчас, для меня — лучшее». Не хочется грузить вас нейрофизиологией, но то, что в нас управляет эмоциями, в мозгу находится на низших ступенях. То есть человек тем больше человек, насколько он умеет своими процессами управлять. Наше дело не жить эмоциями, хотя к этому призывает Интернет. А призывает он, потому что многим выгодно, чтобы мы были нервными, невротичными. Например, спокойному человеку новую модель айфона не всучишь, потому что ему и так норм. Есть принцип ра­зумности — необходимо и достаточно. И если человека не заставлять проявлять эмоции, ему сложно продать что-­то не особо нужное, но модное. Поэтому нас системно учат быть невротичными. Как только вы чем-­то недовольны — это невроз, могу вас поздравить!

Когда человек умеет правильно в нужный момент переключаться, ему никогда в голову не придёт назвать плохое настроение депрессией. С утра проснулся, подумал о хорошем, поймал это хорошее и тащи до вечера.

Крепкий брак

— Где молодым людям познакомиться и как сохранить отношения?

— У меня в практике был случай. Пришёл мужчина и жалуется, что брак распадается, жена где-­то с кем-­то проводит время. Спрашиваю:

— А где вы встретились?

— В ночном клубе.

— А чего на неё запал?

— Она так двигалась!

— А первая близость когда?

— В тот же вечер!

Он смотрит на меня и до него начинает доходить: «Вы хотите сказать, что это было известно заблаговременно»? Конечно! Где же здесь несоответствие тогдашнему и сегодняшнему. Если мы человека оцениваем по клинически распущенному поведению, на что серьёзное можем рассчитывать?

Почему в другие времена, 200-300 лет назад, отношения были устойчивее? В старину не приветствовались браки из разных сословий, неравенство. И дело не в финансовом положении, а в структуре ценностей. Сейчас кажется, что общество однородное, но наличие ценностей все же разное. И если не обращать внимания на какие-­то формальные вещи: полная или неполная семья, кто из родителей чем занимается, кто в каком окружении рос, тогда в конфетно-­букетный период будет всё хорошо, а потом люди снимают маску и вылезает тёмная сторона. И у кого какие тараканы могут быть из-­за воспитания, Бог его знает! Гарантия устойчивых отношений — здравый смысл. Надо посмотреть, что ещё в человеке есть кроме того, что нам с виду кажется.

Когда я наблюдаю за молодыми людьми на улице, у меня складывается ощущение, что быть спокойным совсем не модно. Потому что для девушек спокойный молодой человек неинтересен, а вот ведущий себя как-­то ярко, вычурно — привлекает. Потом, к определённому возрасту, леди говорят, что джентльмены перевелись, а джентльмены то же самое говорят про леди. Почему? Потому что тот человек, который в молодёжной среде называется ярким, харизматичным, брутальным, с точки зрения психологии — психопат (я говорю о чрезмерной яркости). И, наоборот, норма скучна, малозаметна. Но именно такие люди становятся хорошими семьянинами. Хотя молодёжи до определённого возраста позволено быть яркими, главное, чтобы до 40 лет это не оставалось. Нормальный характер — никакой, ни рыба ни мясо, и это касается обоих полов. И тут всегда возникает выбор, что нам нужно? Нужно, чтобы было весело, проводить время в эмоциях, или стабильность, надёжность и уверенность, что человек не поведёт себя как-­то странненько в дальнейшем.

Две истории любви

— Что такое любовь?

— Любовь — это чувство хорошее, если оно не отягощено эгоизмом, зависимостью. Чем нормальные отношения отличаются от невротических? Представьте картину: живёт девушка и постоянно считает, что ей чего-­то не хватает — внимания, тепла. И это «не хватает» она пытается за счёт кого-­то получить, компенсировать. И где-­то есть молодой человек, которого окружающий мир тоже воспитывает так, что чего-­то не хватает, и это что-­то надо найти в ком-­то — поддержку, сочувствие. Я имею ввиду болезненную потребность в этом. И вот встретились два одиночества и начинается игра под названием «невротические отношения»! У каждого в голове мысль: «Мне чего-­то не хватает», каждый начинает перетягивать одеяло на себя. Конечно, они вынуждены чем-­то делиться друг с другом, но у них внутри бухгалтерия работает — как бы отжать побольше. И это отношения с эмоциями, скандалами, конфликтами, потому что одному постоянно от другого чего-­то надо. И мир так хитро утроен, что это «надо» полностью никогда не закроется.

И есть другая история. Живёт девушка, которой повезло, у неё все норм, в детстве ей всего додали и настолько много, что она хочет начать делиться с кем-­то избытком любви, внимания, заботы. И велика вероятность, что она встретит джентльмена, который всем доволен, потому что других, из первого разряда, она сразу отсекает, в ней заложена такая опция. И происходит замечательный брак. Но им быстро надоедает друг другу все хорошее перебрасывать, и они начинают перебрасывать своим детям. Вот это оптимальная формула семейного благополучия. У всех всё есть, и все это отдают. В итоге это хорошее удваивается и даёт возможность появления чего-­то нового.

А у нас есть подмена понятий, спасибо русской классической литературе, которую писали невротичные люди. Читая классиков, складывается впечатление, что любовь — это, когда плохо, и надо сделать людей максимально несчастными.

Эта статья была опубликована в №41 газеты «Калужский перекрёсток» от 09.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.