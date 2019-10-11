50 оттенков кринолина: вся правда о бальных танцах

На одном балу у преподавателя исторических танцев Натальи БОРИСОВОЙ было аж 14 кавалеров.

— Так получилось, — ​улыбаясь, рассказывает Наталья, — ​что я замещала нашего руководителя танцев и в Суворовском училище обучала танцам кадетов. Они меня запомнили и на балу всегда были рядом со мной: кто-то подбегал уточнить схему движений, кто-то приглашал на танец, кто-то просто рядом держался. И если я вдруг кому-то была нужна, все говорили: «Где кадетов видите, ​там и Наталью ищите».

Наталье Борисовой повезло: ​кто-то ищет любимое занятие всю жизнь, а она уже со школьной скамьи нашла себе увлечение по душе.

Исторические танцы набирают в Калуге всё большую популярность, и мы решили выяснить у профессионала в этом деле, как люди заводят это хобби, и что они в нём находят?

— Как ты пришла в клуб исторических танцев?

— Когда я жила в Алексине (Тульская область. — ​Прим. ред.) и ещё училась в школе, к нам пришла Яна Ведмедь, основатель клуба старинных танцев «Хрустальный замок». Она показала замечательную презентацию исторических танцев и пригласила нас на занятия. Сначала загорелись мои одноклассники, а я пошла на занятия просто за компанию. Это было в 2011 году. И по сей день я состою в этом клубе.

— Но теперь в Алексине ты уже преподаёшь?

— Да, с 2014 года я обучаю танцам. Так получилось, что наш педагог по семейным обстоятельствам переехала в Тулу и стала вести занятия там. В Алексине встал вопрос временного замещения, и совет танцоров, которые там занимались, назначил руководителем меня. Ну а потом, как это часто бывает, временное стало постоянным. До сих пор я веду занятия в этом клубе по выходным.

Благодаря разнообразию эпох и тем, которым посвящены балы, в гардеробе Натальи Борисовой много разных платьев и аксессуаров.

Мама — ​лучший портной

Исторические танцы можно смело назвать тройным увлечением. Это не только красота танцевальных фигур и движений, но и история танцев, мода разных эпох и стран, а ещё изу­чение светского этикета.

Причём не просто теория — ​к выездным балам необходимо шить платья соответствующих эпох. Новички осваивают всё это не сразу, ведь сшить платье для бала — ​дорогое удовольствие. На одну только ткань можно потратить около 6000 рублей. А за пошив ателье и частные швеи выставляют повышенный ценник — найти эскиз исторического платья, а тем более выкройку, очень сложно.

— В чём ты поехала на свой первый бал?

— Это был Рождественский бал, и платье требовалось соответствующее. Шить его с кринолином (специальные жёсткие кольца под юбкой для придания ей формы. — ​Прим. ред.) было на тот момент очень затратно, к тому же я не особенно представляла, как его сшить. Мы остановились на стиле ампир. Моё первое платье было из достаточно дешёвой ткани — креп-сатина, мама заботливо выкрои­ла его по «Бурде». С молнией, никаких завязок, но смотрелось красиво. Балы действительно на один день превращают девушек в прекрасных Золушек. Когда я увидела всю эту красоту — ​и платья, и танцы, — ​пришло желание заняться таким хобби, шить не только красиво, но и так, чтобы соответствовало выбранному времени. А поскольку на современных балах очень много фотографов, это тоже подстёгивает к созданию яркого и красивого образа.

— Кто тебе шьёт платья?

— Самый лучший портной — это моя мама, потому что так хорошо, как она, меня не знает никто! И ей это тоже интересно.

Новый город — ​старое любимое хобби

В 2014 году Наталья поступила в Калуге в институт, а после окончания учёбы нашла здесь работу и переехала из Алексина в наш город на постоянное место жительства. Конечно же, оставлять любимое хобби не хотелось, и теперь Наталья ведёт занятия в двух городах.

— Я знаю, что теперь ты ведёшь танцы и в Калуге...

— Да, после того как я переехала сюда, мне захотелось продолжать заниматься танцами. И в сентябре этого года появился филиал клуба старинных танцев «Хрустальный замок» при творческом объединении «Элизиум» в Городском досуговом центре.

— Насколько сложно научиться танцам и что нужно для первого занятия?

— Историческими танцами можно заниматься в любом возрасте. Ко мне приходят дамы и кавалеры от 16 до 40 лет. Нет каких-то особых требований, кроме удобной обуви. Этим исторические танцы и хороши. Им легко научиться с нуля. Сейчас как раз набираем и обучаем новичков. А 16 ноября проведём в Досуговом центре тематический бал «На краю времён: вселенская Тортуга».

Входя в зал, где проходит тематический бал, будто попадаешь в другую эпоху. Даже аудиоколонки на стенах кажутся неуместными.

Эта статья была опубликована в №41 газеты «Калужский перекрёсток» от 09.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.