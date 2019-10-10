Молодые и взрослые депутаты вместе высадили рощу

10.10.2019 20:10 211

В среду, 9 октября, члены молодежного парламента совместно с коллегами из Законодательного собрания приняли участие в озеленении территории возле филиала 13 школы на Правом берегу. Подготовка к мероприятию прошла загодя, ещё 3 октября молодые парламентарии выкопали лунки и подготовили грунт. Высадка деревьев, несмотря на ненастную погоду, прошла в праздничной атмосфере.

В числе депутатов Заксобрания в акции был и его председатель Виктор Бабурин.

- Решение о проведении акции «Посади свое дерево Победы» было принято партией «Единая Россия» и не удивительно, что эта идея была подхвачена по всей области. Она проходила всю осень и продолжается. Везде высаживаются деревья - и в поселках, и в городах. Кроме того, нам недавно было рекомендовано озеленять школьные дворы, и так удачно совпало, что сегодня акция проходит на территории школы. Здесь мы высадили 50 деревьев, совместно с членами молодежного парламента. Они у нас всегда принимают участие в таких акциях, - напомнил Бабурин.

Бабурин также рассказал, что эта акция важна не только для города, но и лично для него.

- Я за этот год посадил более 20 деревьев. Только в свой день рождения я посадил 12 саженцев. Пока сезон не кончится, посажу еще штук пять. Таким образом, отмечу Победу своего деда, который погиб на калужской земле, - рассказал он.

Своим мнением об акции поделился и член молодежного парламента Антон Андрейчук:

— Это важное дело. Мы привлекаем к акции молодежь из различных учебных заведений. Так воспитывается патриотизм, у подрастающего поколения появляется интерес к нашей великой истории, идет и озеленение наших городов и сел. Мы всегда готовы делать все для того, чтобы область становилась еще краше, - добавил Антон.

Когда аллея из 50 кленов была высажена, в её начале установили памятную табличку с информацией о том, что это деревья Победы.