Молодые и взрослые депутаты вместе высадили рощу

В среду, 9 октября, члены молодежного парламента совместно с коллегами из Законодательного собрания приняли участие в озеленении территории возле филиала 13 школы на Правом берегу. Подготовка к мероприятию прошла загодя, ещё 3 октября молодые парламентарии выкопали лунки и подготовили грунт. Высадка деревьев, несмотря на ненастную погоду, прошла в праздничной атмосфере.
В числе депутатов Заксобрания в акции был и его председатель Виктор Бабурин.
- Решение о проведении акции «Посади свое дерево Победы» было принято партией «Единая Россия» и не удивительно, что эта идея была подхвачена по всей области. Она проходила всю осень и продолжается. Везде высаживаются деревья - и в поселках, и в городах. Кроме того, нам недавно было рекомендовано озеленять школьные дворы, и так удачно совпало, что сегодня акция проходит на территории школы. Здесь мы высадили 50 деревьев, совместно с членами молодежного парламента. Они у нас всегда принимают участие в таких акциях, - напомнил Бабурин.
Бабурин также рассказал, что эта акция важна не только для города, но и лично для него.
- Я за этот год посадил более 20 деревьев. Только в свой день рождения я посадил 12 саженцев. Пока сезон не кончится, посажу еще штук пять. Таким образом, отмечу Победу своего деда, который погиб на калужской земле, - рассказал он.
Своим мнением об акции поделился и член молодежного парламента Антон Андрейчук:
— Это важное дело. Мы привлекаем к акции молодежь из различных учебных заведений. Так воспитывается патриотизм, у подрастающего поколения появляется интерес к нашей великой истории, идет и озеленение наших городов и сел. Мы всегда готовы делать все для того, чтобы область становилась еще краше, - добавил Антон.
Когда аллея из 50 кленов была высажена, в её начале установили памятную табличку с информацией о том, что это деревья Победы.
|
Калуга попала в список самых матерящихся городов 10.10.2019 16:36
В Калуге родился богатырь 10.10.2019 16:27
Нового прокурора нашли для Калужской области 10.10.2019 15:02
Фотосюжет: как лишиться ноги и найти себя 10.10.2019 12:08
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: