В Калуге родился богатырь

В Калужском перинатальном центре недавно родился настоящий богатырь – мальчик весом 5 370 граммов. Его рост - 59 сантиметров.

Как сообщают врачи, роды прошли легко. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Уважаемые читатели! А с каким ростом и весом родились вы? Расскажите в комментариях!