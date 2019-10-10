Фотосюжет: как лишиться ноги и найти себя

Наташа отдыхает после тренировки по игре в настольный теннис.

План Наташи на неделю пестрит делами, тренировками, соревнованиями. Каждый день - что-нибудь интересное. Бассейн, настольный теннис, занятия по вокалу. После того, как в 2017 году поучаствовала в фестивале «Пара-Крым», увлеклась пауэр-лифтингом. В 2018 году заняла второе и третье место на Чемпионате Европы по русскому жиму. Сейчас готовится принять участие во всемирном парамузыкальном фестивале в Лужниках, где в прошлом году уже выступала - вместе с симфоническим оркестром.

Такой активной Наташа раньше не была, как многие, откладывала мечты на завтра, двигаясь по инерции от дома на работу и опять домой. После родов сильно набрала вес и решила наконец заняться собой. Пошла в фитнес-центр и подвернула ногу. Пройдя через боли и множество видов лечения, которые не приносили облегчения, Наташа поехала на обследование в Москву, где врачи установили диагноз - онкология. Ногу пришлось ампутировать. После первой паники и слез Наташа решила взять себя в руки, запретила рыдать себе и родным и, пройдя долгую реабилитацию, начала адаптироваться к социальной жизни. Научилась водить машину, нашла работу. Долго пришлось привыкать к протезу, но теперь ее походка настолько естественна, что со стороны непонятно, какой ноги нет.

Дома возле пианино. Наташа разучивает ноты.

Наташа по-другому стала относиться ко времени, она ценит каждую минуту, хочет все пробовать, рисковать. Сегодня мы идём вместе играть в бадминтон, а завтра у нее первое занятие на катамаранах.

Наташа мечтает помогать людям с такими же проблемами. Недавно ее выбрали в члены правления Калужской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Своим примером она хочет вдохновлять других, считает, что сила духа и воля к жизни способны победить любую болезнь.

- Жизнь одна, и проживать ее нужно с удовольствием, используя каждую возможность, - говорит Наташа. - Я это делаю, и сейчас я счастлива.

Дома на кухне. Наташа собирает дочку в школу.

В бассейне.



Спортивный зал, где Наташа тренируется.



Чтобы бесплатно ходить на тренировки в бассейн и спортивный зал, нужно собрать много документов.



Спортивные соревнования по кибатлетике в Калуге.



Весной на прогулке в парке Циолковского.



Наташа моет машину на автомойке.



На озере.



Наташа гоняет на самокате в парке.



Наташа очень любит петь, и ее часто приглашают выступать на благотворительных концертах.



В Инновационном культурном центре Калуги. Там Наташа часто бывает на репетициях.

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