Сирены взвыли по всей Калуге без предупреждения

Утром в среду, 9 октября, в Калуге проходила проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. Однако предупреждение об этом чиновники опубликовали уже после того, как включились сирены.

Громкий звук сирены было слышно на Тайфуне, в районе Кубяка, на Северном, Знаменской, площади Победы, в Анненках, на Терепце и Грабцевском шоссе, сообщают пользователи группы «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Уважаемые читатели, а вы слышали сирену? Пишите в комментариях!