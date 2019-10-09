Сирены взвыли по всей Калуге без предупреждения

Утром в среду, 9 октября, в Калуге проходила проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. Однако предупреждение об этом чиновники опубликовали уже после того, как включились сирены.
Громкий звук сирены было слышно на Тайфуне, в районе Кубяка, на Северном, Знаменской, площади Победы, в Анненках, на Терепце и Грабцевском шоссе, сообщают пользователи группы «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».
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