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Глас народа, весрия 2.0: новости твоего района - теперь в одном месте

08.10.2019 10:23 0 137 Редакция
Глас народа, весрия 2.0: новости твоего района - теперь в одном месте

В эти дни завершилась работа над переводом сервиса, с помощью которого читатели могут добавлять свои новости, на новые рельсы.

Во-первых, мы изменили рубрикатор. Теперь сортировка новостей происходит по районам, в которых происходит то или иное событие, а значит, вы можете легко и быстро рассказать о том, что творится близ вашего двора, или в районе, где живут ваши друзья и соседи и ознакомиться с новостями своего или соседних районов.

Если сомневаетесь, какую рубрику выбрать, кладите свою новость в тот раздел, какой посчитаете нужным, а мы, в случае ошибки, переложим куда надо. Ознакомиться с описанием каждого из разделов можно, перейдя по ссылке: Описание районов.

Во-вторых – теперь, чтобы оставить свою новость, необязательно заводить аккаунт на нашем сайте. Можно авторизоваться с помощью уже имеющегося у вас аккаунта в соцсети или на известных порталах. Для этого достаточно щёлкнуть на значок соцсети на странице «Гласа народа» или выбрать сервис для авторизации из списка, который появляется при клике на стрелочку в конце ряда иконок самых популярных соцсетей и сервисов.

И в-третьих, мы и сами будем пополнять «Народные новости» прикольными и интересными новостями с просторов социальных сетей. Занимать этим будет специально обученный бот, не обделённый искусственным интеллектом по имени Робин Гнобин. Просим любить, жаловать и не ругать. Если только по делу.

Но главное, ждём ваших новостей!


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Автор
Редакция 
Тэги: общество народные новости
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