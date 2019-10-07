Итоги дачного сезона: съедобные цветы и томаты вместо семечек

Мы продолжаем подводить итоги дачного сезона.

— Ой, что это! — воскликнула женщина, подойдя к стенду Татьяны МАРКЕЛОВОЙ на выставке «Дары сада и огорода и личного подворья». Внимание гостьи привлёк необычный ало-чёрный цветок.

— «Лаконос»! Это съедобная штука. Попробуйте, — предложила Татьяна Михайловна. — Мы его едим, когда все ягоды кончаются.

«Лаконос ягодный» или «лаконос костянковый» в последнее время часто встречается в калужских садах. Но большинство дачников выращивают растение исключительно как цветок.

Персиковый король

Владимир ЛОБОВ — известный искусный калужский садовод, который в нашем непростом климате выращивает южные растения.

— В этом году отменный урожай всего. Виноград тяжело созревал, но дошёл, дозрел. Из «кишмиша» я изюм сделал. И арбузы, и дыни — всё выросло. Порадовали помидоры, капуста, свёкла. Да и персики в этом году были неплохие. А ведь они довольно чувствительны к погоде, поэтому мало кто из местных садоводов пытается их вырастить. В этом году у меня плодоносило два сорта. Дерево южное, капризное. На зиму я его укрываю. Сейчас пытаюсь адаптировать растения к нашим условиям, чтобы обойтись в будущем без укрытия. Каждый год делаю запас персиков, чтобы у меня были сеянцы и саженцы. Культура-то непредсказуемая, если пропадёт, у меня будет что высадить.

Собрал Владимир Николаевич и неплохой урожай яблок.

— На вкус и цвет приятелей нет. Каждый выбирает те сорта яблонь, которые ему по душе. Мне нравятся среднего срока созревания «афродита», неплохой сорт «триумф» — колоновиднная яблоня, «зарянка» — хороший сорт, у яблони «орлик» плоды совсем без кислоты, «раннее алое» — очень нравится по вкусу, но плоды не хранятся. А вот плоды «ветерана» более-менее хорошо лежат.

Привёз на выставку Лобов плоды каламондина.

— Они напоминают мандарины и лимоны. Зимой в горшке растут дома, а летом мы выносим цитрусовое на улицу.

Владимир ЛОБОВ.

Засолочная «интуиция»

Стенд Александры СОКОЛОВОЙ также не остался без внимания. Она продемонстрировала шикарный урожай томатов, картофеля, ягод, не забыла и про цветы.

— У нас участок 8 соток. Урожаем этого года довольны. Единственный минус — было мало клубники. Растения засохли. Пришлось их заново сажать. Место посадки клубники постоянно меняем, через три года высаживаем на другое. А на освободившееся — картофель или горох. Корни гороха удобряют землю азотом. Его ботву мы закапываем, она перегнивает, получается дополнительное удобрение.

Александра Ивановна выращивает много сортов томатов, одни идут на засолку, другие — в салаты.

— А «черри» мы намываем целую тарелку и едим, как семечки. Они такие сладкие, вмиг уходят, — говорит дачница. — Томат «орлиный клюв» очень вкусный, плотный и сладкий. Прекрасно подходит для салата. «Печерские» тоже сладкие, но плоды более нежные. «Батяня» очень вкусный салатный томат. «Чёрный принц» — божественные томаты. «Интуиция» — это небольшие, крепенькие засолочные томаты. Помидоры выращиваю в самодельной теплице. Только «черри» и «золотую рыбку» — на улице.

Химией на участке не пользуемся. Даже подкормки сами делаем. Например, крапиву и одуванчики настаиваем. Потом этим настоем поливаем растения. Если сделать более щадящий раствор, можно и от фито­фторы им обработать. Также мы золу настаиваем, этим тоже обрабатываем растения.

С особым трепетом дачница относится к картофелю, она выращивает 12 сортов. Среди них «синеглазка», «киви», «ласунок», «журавушка».

— Самый любимый сорт картофеля — «луговской». Среднего срока созревания. Картофель «кумач» — это розовые небольшие клубни. Зато какое из них получается пюре! Вкусное, как безе. В этом году урожай картошки такой хороший, что даже мелочи нет. В начале марта мы вытаскиваем картофель из подвала. Сначала в ящиках он лежит дома, потом мы его раскладываем по сортам. Когда картофель выкопан, мы сеем белую горчицу. Подросла, перекапываем. Весной земля после этого более рыхлая, пышная.

Александра СОКОЛОВА.

Дачница выращивает 12 сортов картофеля. На выставке представлены самые любимые.

Фасоль в пару к картофелю

О своём способе выращивания картофеля рассказала и Тамара ГЕРАСИМОВА.

— Я фасоль кидаю в одну лунку с картошкой. Так они вместе и растут. Фасоль выделяет азот, который позволяет картофелю лучше расти. Но вьющуюся и спаржевую фасоль сажаю отдельно.

Тибетская малина — интересное низкорослое, колючее растение, но ягоды даёт крупные. Актинидия — растение, плоды которого по вкусу напоминают киви. У нас мужская и женская лиана. Если будет растение только одного пола, плодоносить актинидия не будет.

Перцы неплохие. Обычно семена я свои не оставляю, так как бывает пересортица. Зато беру их из магазинных перцев. Сколько раз сажала, столько раз и получала хороший урожай, они вырастают точно такие же, как и материнские.

Этот сезон у меня прошёл на отлично. Хотя это и с трудом далось: сначала солнце нещадно жарило — поливать растения приходилось чаще, потом пошли дожди. Ну, ничего. Как видите, урожай хороший. Есть томаты, огурцы (семена из Китая выписали), кабачки, картошка.

Тамара ГЕРАСИМОВА.

Актинидия растёт на лиане.

«Банановые ноги»

Томаты на столе Надежды Курочкиной поражали своими наименованиями: «красавчик», «чесночные», «банановые ноги», «паста итальяно».

— Томаты растут в стеклянной теплице с поликарбонатной крышей. Я их подкармливаю комплексными удобрениями, — рассказывает Надежда Дмитриевна. — Остальные растения подкармливаю, в основном, дрожжами. Неплохая в этом году морковь «красная звезда». Я её высаживаю где-то в начале мая.

Семена картофеля осенью обрабатываю марганцовкой. А за месяц до посадки клубни проращиваю, высаживаю уже с хорошими расточками. Мои самые любимые сорта — «беллароза», «тулеевский».

Надежда Курочкина.

Томаты «банановые ноги».

И не ежевика, и не малина

— У меня два участка по 4 сотки каждый. Выращиваю всего понемножку. Есть и довольно большая зона отдыха. Этот дачный сезон был успешнее предыдущего, — считает Татьяна Михайловна. — Всё начало созревать намного раньше. Томаты были просто огромные, один я взвешивала — 820 граммов! Лук и чеснок тоже шикарные. Мы их успели вовремя убрать, до дождей, а то бы сгнили.

На выставку Татьяна Маркелова привезла много помидоров, среди них «медвежья кровь», «цыганочка», «загадка природы», «ваше величество», «изумрудный», «клуша», «воловье сердце» и другие.

— С фитофторой борюсь исключительно природными, натуральными способами: литр кефира на 10 литров воды и 10 капель йода. Тогда никакая фитофтора помидоры не берёт, — говорит дачница. — Обрабатываю растения каждые 10 дней.

Участница выставки представила ежевику и ежемалину, ягоды последней оказались намного крупнее. Плоды гибрида одновременно напоминают и малину, и ежевику. Вообще, их вкус во многом зависит от сорта. Татьяна Маркелова отмечает, что ежемалина довольно неприхотливое растение, которое при этом стабильно даёт богатый урожай.

Татьяна МАРКЕЛОВА.

Многообразие томатов.

Эта статья была опубликована в №40 газеты «Калужский перекрёсток» от 02.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.