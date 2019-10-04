Губернатор отжигал в Калуге по полной

Дмит­рий Ардалионович Лопухин.

23 декабря 1799 года калужским губернатором был назначен Дмит­рий Ардалионович Лопухин. Ему предстояло продолжить работу по перепланировке и реконструкции Калуги по утверждённому Екатериной II плану города. Это при Лопухине велось строительство корпусов Гостиного двора и Троицкого собора.

Из знатной семьи

Происходил Лопухин из старинного дворянского рода. К роду Лопухиных принадлежала царица Евдокия Фёдоровна, первая жена Петра I. У отца Дмитрия — Ардалиона Гавриловича Лопухина — были имения в Мещовском и Жиздринском уездах. Мать Надежда Фёдоровна (урождённая княжна Волконская) получила в приданое Селезенёво и Ямну (ныне — Тульская область), которыми их потомки владели до самой революции. В семье, кстати, помимо Дмитрия были ещё сыновья Николай и Фёдор и дочь Анна.

С этой семьёй было связано дело об отравлении лошадей на конезаводе Ардалиона Лопухина в селе Сергиевском. Так, 24 октября 1762 года он подал в Сыскной приказ ­челобитную о том, что его крепостной Раул Татаринов отравил лошадей на сумму 400 рублей. Он подозревал его в занятиях волшебством и намерении извести всю семью. Лопухин просил проверить своего крепостного и, если надо, применить расспросы и пытки. Он обвинял Татаринова «во многих домовых кражах, в пьянствах и в других непотребствах». На допросе Татаринов признался, что погубил всего двух лошадей: одну случайно, привязав верёвкой, а другую — ­потому, что хотел вылечить мышьяком, думая, что это ей поможет. Он насыпал на хлеб мышьяка и дал жеребцу. А такой способ лечения ему подсказал конюх-иноземец, служивший в конюшне родственника Лопухина. Татаринова трижды пытали, но он ни в чём больше не сознался. После чего получил в наказание 30 ударов кнутом и был отдан на расписку служителю Лопухина Василию Петрову. Говорят, что в то время господа часто обвиняли своих слуг в колдовстве.

Творил беззакония

Лопухины всегда занимали хорошие должности. Вот и Дмит­рий Ардалионович Лопухин до губернаторства в Калуге был московским вице-губернатором. Когда он с женой Марией Александровной (урождённой Шереметьевой) приехал в наш город, ему было уже под 70 лет. Но он любил пошалить и творил в городе всякие беззакония. И разошёлся не на шутку.

Лопухин проиграл Ивану Гончарову (брату владельца Полотняного Завода) 20 тыс. рублей, но платить не хотел. Тогда он обвинил Гончарова в том, что в его доме происходит незаконная карточная игра, и, грозя ссылкой в Сибирь, заставил порвать долговой вексель. При этом ещё 3000 рублей взял у Гончарова просто «взаймы».

Помещик Хитрово нанял киллера и убил своего брата. Убийцу поймали, но он откупился от Лопухина взяткой в 75000 рублей и был отпущен.

У помещицы Хвостовой Лопухин отнял имение и без стыда и совести продал его городничему Батурину. После вечерних кутежей Лопухин любил погулять по Калуге в сопровождении свиты и бросать камни в окна калужан. Побил кучу окон. Но однажды угодил камнем в окно заводчика Демидова, владельца Дугнинского и Людиновского чугуноплавильных заводов. Тот пришёл в бешенство и написал донос на Лопухина. Затем и другие последовали его примеру и настрочили жалобы. А городской голова Калуги Иван Борисов составил докладную для императора Александра I, прося разобраться с безобразиями, учинёнными губернатором.

Отправили инкогнито

Александр I поручил расследовать деяния Лопухина сенатору Гавриилу Романовичу Державину, известному своей принципиальностью и неподкупностью, направив ему особое распоряжение:

«По секрету. Господину действительному тайному советнику Державину. Вы отправляетесь под видом отпуска вашего в Калужскую губернию, но в самом деле поручаются вам от меня изветы, частью от безымянного известителя, а частью от таких людей, которые открытыми быть не желают. Вы усмотрите из них весьма важные злоупотребления, чинимые губернатором Лопухиным и его соучастниками»…

5 января 1802 года Державин отправился из Санкт-Петербурга в Калугу. Выезжал под страшным секретом. Дело было Державину не по душе. Ведь Дмитрий Ардалионович Лопухин — почтенный статский советник, в летах, старше Державина на 13 лет.

Державину поездка в Калугу далась нелегко и принесла одни неприятности.

Изучив на месте обстоятельства дела, Державин направил Александру I донесение о результатах ревизии и явился в губернское правление, где объявил о своей миссии губернатору. 15 февраля в Калугу приехал специальный курьер, который доставил Державину указ императора об отстранении Лопухина от должности. Однако губернатор тоже не остался в долгу и сочинил ответное обвинительное письмо, в котором говорилось, что Державин применял пытки и запытал до смерти одного из участников дела, того самого Гончарова, вексель которого Лопухин уничтожил. Секретного сыщика Державина немедленно отозвали в столицу.

26 февраля Державин выехал из Калуги, а когда прибыл в Санкт-Петербург, настоял на создании особого комитета, который бы рассмотрел жалобу Лопухина. В результате четырёхмесячной работы комитет полностью оправдал Державина, признав все доносы на него ложными.

Что касается губернатора Лопухина, то было доказано 34 «уголовных и притеснительных» дела, в том числе покрытие убийства, отнятие собственности, тиранство и взяточничество. Всплыли и другие дела, «изъявляющие развращённые нравы, буйство и неблагопристойные поступки губернатора, как-то: напивался пьяным и выбивал по улицам окна, ездил в губернском правлении на раздьяконе верхом, привёл в публичное Дворянское собрание в торжественный день зазорного поведения девку и тому подобное, каковых paспутных дел открылось 12, да беспорядков по течению дел около ста».

Лопухина отстранили от должности. Вместе с ним был отстранён от должности губернский прокурор Чаплин, бывший в курсе всех злоупотреблений Лопухина, а городничий Батурин и секретарь Гужев были отданы под суд.

В «Записках» Державин с обидой вспоминал о лопухинском деле: «При Императоре Александре за калужскую трудную экспедицию не токмо ничем не пожалован, но претерпел великие неприятности, и будучи генерал-прокурором, хотя оказал отлично усердные подвиги к благоденствию Империи, но ничто прямого уважения не имело».

Вот это поворот!

Судебный процесс над Лопухиным длился 17 лет. Бывший губернатор его всячески затягивал с помощью многочисленных друзей и родственников. После отстранения от должности он ненавидел Державина. Современник тех событий Жихарев писал: «За обедом у Ростислава Евграфовича Татищева видел я Дмитрия Ардалионовича Лопухина, бывшего калужского губернатора, непримиримого врага Державину за то, что этот, в качестве ревизующего сенатора, сменил его за разные злоупотребления. Лопухин не может слышать о Державине равнодушно, а бывший секретарь его, великий говорун Николай Иванович Кондратьев, разделивший участь своего начальника и до сих пор верный его наперсник, приходит даже в бешенство, когда заговорят о Державине, особенно если его хвалят». Сохранилась и запись московского генерал-губернатора Ростопчина: «Калужской истории конца до сих пор нет. Лопухин, бывший губернатор, живёт очень весело в Петербурге…»

Завершился суд над Лопухиным только через шесть лет после его смерти. Самое интересное, что Лопухина полностью оправдали!

Эта статья была опубликована в №40 газеты «Калужский перекрёсток» от 02.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.