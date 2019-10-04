Молодые парламентарии внесли новые инициативы

Сессия молодежного парламента началась с выступления председателя областного Заксобрания Виктора Бабурина. Он напомнил молодым коллегам о необходимости ответственного отношения к своим обязанностям:

- Если вы не воспитаете в себе это чувство, то вряд ли что у вас получится, - резюмировал Бабурин.

Для подтверждения результатов своей работы он попросил каждого молодого парламентария провести отчёты и рассказать о своей деятельности в муниципалитетах. Председатель Законодательного собрания подчеркнул, что впереди еще очень много совместной работы, связанной с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Мы должны сделать так, чтобы в умах и сердцах даже самых маленьких жителей Калужской области заложить понимание значения Великой Победы, сформировать отношение к Победе, - добавил он.

При этом Бабурин попросил привлечь ребят из других молодежных организаций для работ по благоустройству воинских захоронений.

Основная часть заседания началась с представления новых членов молодежного парламента. Затем парламентарии поделились планами. С 4 октября по 4 ноября текущего года планируется провести конкурс сочинений на тему «О вкладе земли Калужской в историю России», приуроченный к 75-летию образования области. В ноябре начнется акция «Счастье быть мамой». Идея заключается в том, что члены молодежного парламента поздравят мам в родильных домах. Сюда же включена и фото-акция «Мамина улыбка». А в начале декабря будет проведен тест по истории Отечества.

Виктор Бабурин попросил проверить эффективность работы спортивных учреждений в муниципалитетах и предложил членам молодежного парламента начать пропаганду спорта с себя, сдав нормативы ГТО.

Завершало повестку утверждение нового состава комитетов и выборы представителя в Молодежном парламенте при Государственной Думе РФ. Им стал заместитель председателя молодёжного парламента Денис Миронов.