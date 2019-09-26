В областном парламенте обсудили вопросы взаимодействия с Калужской митрополией в преддверии юбилея Победы

26 сентября в Законодательном Собрании области в рамках Богородично-Рождественских образовательных чтений состоялся круглый стол по взаимодействию государственных и общественно-консультативных органов Калужской области с Русской Православной Церковью. Обсуждение прошло в контексте грядущего 75-летия Великой Победы.

Открыл заседание председатель областного парламента Виктор Бабурин. Он отметил важность патриотического воспитания подрастающего поколения, причём осуществляться оно должно на примерах из истории родной земли:

- Я уверен, что все слышали про подвиг Подольских курсантов, про сражения ополченцев возле Кременок, про Зайцеву гору. Город Жиздра был стерт с лица земли. В Людиново действовало подполье, состоящее из молодых ребят и семьи священника. В Сухиничах, Юхнове происходили ожесточенные сражения. Можно приводить массу примеров. «Самые трагические моменты войны происходили у нас», — сказал он, добавив, что именно поэтому депутаты Законодательного Собрания утвердили законом присвоение почетных званий: Город и рубеж воинской доблести.

Эту мысль продолжил и митрополит Калужский и Боровский Климент. Он обратил внимание на важность обращения к архивам, чтобы каждый школьник знал героев своего села, города, знал героев своей улицы. Вспомнил он и о семье священника Викторина Зарецкого, игравшей одну из ключевых ролей в Людиновском подполье. По словам митрополита, тысячи людей немцы не смогли угнать в Германию в плен, потому что партизаны освободили их.

Митрополит отметил, что сейчас из бывших частей Советского союза можно услышать призывы пересмотреть итоги войны.

- Русского солдата - освободителя, победителя называют агрессором. Мы должны дать ответ на это - но не только словом, но и жизнью. Молодое поколение должно сказать нет – мой прадедушка – освободитель, - отметил архиерей.

- На фронт пошли все, потому что мы привыкли любить свою страну и не относиться к ней как к подательнице каких-то материальных благ. В истории Российского государства мы не увидим захватнических войн. Россия всегда была многонациональная и многокультурная. Местные и малые народы всегда поддерживали, чтобы они сохранили свою самобытность. Этого не было ни в одной стране. Россия объединяла любовью к своей Родине. Эта любовь и привела наш народ к Победе. Важно, чтобы молодое поколение это усвоило, - сказал митрополит Климент.

Завершая работу заседания, Виктор Бабурин пообещал детально проанализировать все прозвучавшие на круглом столе предложения и включить их в резолюцию, которая будет принята по окончании Богородично-Рождественских чтений.