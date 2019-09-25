Мировой хлеб

25.09.2019 16:24 271

В рамках деловой программы Международного форума потребительской кооперации «ХЛЕБ, ТЫ — ​МИР» Калужский и Обнинский хлебокомбинаты представили выставку «Хлеб народов мира» и завоевали награды сразу в нескольких номинациях.

Хлеб не просто полезная выпечка, но и часть культуры многих народов. Российские черный хлеб и каравай, итальянские чиабатта и фокачча, японский молочный хлеб хоккайдо, французские багет и бриошь, австралийский овощной хлеб, израильские маца и хала, немецкие брецель и пумперникель, финский рейкялейпя, чешский трдельник — ​гости форума из разных стран в полной мере оценили мастерство наших хлебопеков.

Триумф мастерства и вкуса

Обнинский хлебокомбинат участвовал сразу в нескольких конкурсах.

В рамках X Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России‑2019» в номинации «Хлеб ржано-пшеничный заварной (подовый)» победил хлеб «Бородинский» и в номинации «Хлеб ремесленный — ​«Европейские хлебопекарные традиции в России» — хлеб «Рижский». Они отмечены Малым кубком I степени и дипломом к Малому кубку.

Команда Обнинского хлебокомбината продемонстрировала свое мастерство в Открытом кубке России по хлебопечению «Хлеб — ​это мир». Начальник производства Светлана Николаевна Худякова и ее помощницы Е.Н. Комлева и Н.В. Мужаровская выступили в пяти номинациях: «Хлеб», «Сдобные хлебобулочные изделия», «Декоративная выпечка», «Витрина», оформление которой должно отражать тему «Космос», «Культура производства».

А в рамках ежегодной областной агропромышленной выставки-ярмарки «Калужская осень‑2019» предприятие представило экспозицию в конкурсе «Хлебосольная Калужская земля», которая заинтересовала всех гостей и участников выставки.

Невероятное приключение итальянца в Калуге

Хрустящая корочка, воздушная мякоть и характерные большие дырки — ​все это итальянский хлеб чиабатта.

Своим рождением этот хлеб обязан четырехкратному чемпиону Италии по автогонкам Арнальдо Каваллари. Оставив большой спорт, он начал серию экспериментов с выпечкой хлеба. В 1982-м мельник выпекает невероятно красивый, воздушный и ароматный хлеб. Хлеб, который за свою тапкообразную форму получает название «чиабатта» (это слово с итальянского переводится «как домашние тапочки»).

Тот воздушный и ароматный хлебушек Каваллари сделал из пшеничной муки, дрожжей и оливкового масла, хотя тесто для чиабатты можно готовить и без дрожжей — ​на пшеничной закваске. Чиабатту можно смело назвать диетическим хлебом, ведь его калорийность достаточно низкая.

В прошлом году на выпуск чиабатты по классическим итальянским рецептам посягнули российские асы хлебопечения — ​команда Калужского хлебокомбината. В ассортименте предприятия появились чиабатта классическая, чиабатта с сыром и с оливками. Новинка снискала признание не только калужан, но и жюри всероссийского конкурса «Лучший хлеб России‑2019», на котором за изделие хлебобулочное «Чиабатта с сыром» Калужский хлебокомбинат получил Большой кубок и диплом к Большому кубку в номинации «Хлеб ремесленный — ­­​«Европейский хлебопекарные традиции в России».