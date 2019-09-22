Как отмечали свадьбу в Калужской губернии

В Палатах Коробовых рассказали, как в старину в Калужской губернии проходили свадебные обряды.

Наши предки строго соблюдали все моменты свадебного обряда. Считалось, что отступление от канона может нести за собой всякого рода изменения в судьбе и неприятности. Обряд был сложным: смотрины, сватовство, рукобитие, девичник и мальчишник (молодёжник), венчание, свадебный пир. Интересно, что на свадьбу в Калужской губернии наряжали ёлку.

Выкуп длился несколько дней

— Традиция наряжать ёлку на Новый год пришла к нам с Запада. А у нас испокон веку ёлку наряжали на свадьбу, — объясняет директор МКЦ «Палаты Коробовых» Ирина ЗУБКОВА. — Просватана девушка, её подруги идут в лес и срубают небольшую, примерно около метра ёлку, хотя в некоторый деревнях её выбирали аж до потолка: чем она выше, тем краше будет невеста. Во время девичника, который продолжался не меньше недели, девушки украшали ёлку, как бы создавали красоту невесты, с которой она потом попрощается. Часто использовали бумажные цветы. Бумагу для украшения начинали собирать, как только девочка рождалась. У продавцов всегда была особая тетрадь, где они записывали, какой дом получает обёрточную бумагу.

В день перед венчанием приезжал жених с дружками. Ёлку надо было выкупить. До революции на неё вешали ассигнации, монетки, а девушкам давали бутылку вина или водки, мясо, пряники, конфеты. Иногда ёлка выкупалась два дня. После революции выкуп стал уже меньше: 10–15 рублей и килограмм конфет. Что интересно — эта традиция сохранялась ещё в 60–70-х годах ХХ века в Перемышльском районе, а в Куйбышевском — и в 80-х годах. Моя мама рассказывала, как получила направление в Куйбышевский район, приехала туда в августе, вышла из поезда и увидела большую толпу: все шли наряженные, весёлые и несли ёлку. И она была большая.

После венчания ёлку ставили на стол, а в Куйбышевском и Кировском районах — в ковригу чёрного хлеба, и начинался свадебный пир, на котором не обходилось без пряников. Гостей ими и встречали, и провожали. Был пряник «Разгоняй». В конце свадебного пира невеста его разламывала и раздавала гостям, что означало: праздник закончен, пора расходиться.

На второй день после свадьбы молодые шли к родителям невесты и давали им пряник, а те клали на него деньги. Отсюда и выражение «Давать на пряники».

В купеческой среде были свои традиции. Венчание до революции проходило в 6 часов вечера, а свадебный пир и стол — в 9 вечера. На выставке можно увидеть приглашение на бракосочетание Феоктисты Фёдоровны Вереитиновой и Ильи Ивановича Голубятникова, которое состоялось 6 февраля 1911 года. Есть интересный документ 1713 года: «Список свадебной сговорной росписи», где описано приданое купеческой невесты — оно огромное.

Сваха прятала каток

— Все помнят советских пупсов в свадебных платьях на машинах, но сейчас их уже не найдёшь. То же самое и со свадебной куклой, которая когда-то была очень популярна, знакова, но давно исчезла из нашей жизни, — рассказывает этнограф Жанна СТОЛЯРСКАЯ. — Множество поколений лепили фигурки из теста: мужчину и женщину. Делали пирог «Роща» и завершали его этими фигурками. В понимании наших крестьян этот богатый гладкий пирог — символ рая, счастливой семейной жизни.

Очень интересные куклы сделаны на печном катке. Никто уже не знает, что это такое. А раньше горшки из печи вынимать ухватом было непросто — использовали небольшую деревяшку (цилиндр, похожий на катушку). Подцепленный ухватом горшок ставили на него и выкатывали из горячей печки. Этот печной каток всю жизнь служил одной хозяйке. И, когда перед свадьбой невеста плачет, прощаясь с девичьей жизнью, сваха, чтобы сгладить драматизм событий, в момент последнего сватовства «крала» каток, прятала его в свадебное полотенце, и в семь движений он превращался в куклу. Таким образом вместе с прибаутками свахи этот каток перекочёвывал в дом мужа. Через три дня завязочка на кукле развязывалась, и у молодухи начиналась обычная семейная жизнь — со своим катком и полотенцем.

Зачем связывают бутылки

— Больше 30 лет я ездила по деревням, искала кукол. Но последние 5 лет не езжу — бабушек нет, спросить не у кого, — говорит хранительница музея кукол «Берегиня» народный мастер Римма ТАРАСОВА. — Мы сейчас нарушаем много свадебных традиций. Почему наряжаем свадебные машины? От сглаза! Свадебный экипаж не уезжал со двора, пока под дугой лошадей не привязывали куклу-одноручку: встретится завистливый глаз, и всё пойдёт не так. В последнее время вспомнили традицию вносить невесту в дом на руках. Кто хозяин дома? Домовой! А для домового свой тот, кто не переступал порог. А если невеста порог переступила, это домовому не нравилось: в лучшем случае она будет болеть, а в худшем…

Плохо, что сейчас замуж стали выходить без фаты. Покровительница молодых — Богородица, а это её покров. Фата на Руси никогда никому не передавалась — иначе жизнь пойдёт не так. А зачем на свадьбу связываем бутылки? Мне говорят: «Через год разопьём — год продержались». Распивается при рождении первенца, а не потому что год продержались.

Дореволюционные венчальные свечи из частной коллекции Татьяны Ермаковой. С ними венчались её бабушка и дедушка.

Брачный венец конца ХIII –начала ХIХ века.

После венчания невеста и жених преображались — надевали яркие наряды.

Свадебное фото супругов ДИДОВЫХ, 1908 год. Из коллекции Сергея Кривова.

Свадебный венок. Село Перемышль, деревня Гремячево.

Калужская купеческая семья — Феоктиста Фёдоровна ВЕРЕИТИНОВА и Илья Иванович ГОЛУБЯТНИКОВ в день венчания.

Туалетная коробочка из перламутра, конец ХVIII – начало ХIХ. Такие вещи раньше дарили на свадьбу.

Жених выкупал ёлку, украшал ею конскую дугу, и молодые ехали венчаться.

Эта статья была опубликована в №38 газеты «Калужский перекрёсток» от 18.09.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.