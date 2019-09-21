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Как цветоводы, овощеводы и садоводы померились урожаем

21.09.2019 21:30 0 648 Елена Французова, Фото автора.
Как цветоводы, овощеводы и садоводы померились урожаем

В Калуге прошла юбилейная, 25-я выставка «Дары сада, огорода и личного подворья». Она интересна тем, что здесь можно не только посмотреть, какие диковинки выращивают жители нашей области, но и приобрести понравившиеся растения, получить консультацию.

А посмотреть действительно было на что — помидоры всевозможных цветов, форм и оттенков, цветы, арбузы, дыни, виноград. А ещё и экзоты — пепино, ангурия, люффа.

Впереди – рекорды

Игорь ДУНИЧЕВ с цветной капустой «инклайн».

Овощевод Игорь ДУНИЧЕВ впервые представил на выставке якон. Вырастить это растение непросто, оно достаточно капризное — чувствительно к теплу. Зато сладкие, хрустящие корни очень вкусные и полезные.

— В целом год, конечно, был тяжёлым, — отмечает Игорь Геннадьевич. — Погода стрессовая: в начале лета — жара, потом — дожди. Для растений это тяжело. Не могло не сказаться на урожае, на количестве заболеваний. Но мы должны к этому привыкать. Такая погода теперь будет у нас каждый год — глобальное потепление сказывается. Надо садоводам и овощеводам самим быть гибче, подстраиваться под эти изменения. Выращивать растения в теплицах, в простейших парниках. Например, многие жалуются, что в этом сезоне нет огурцов на открытых грядках. У меня они в теплице. Два растения вообще рекордсмены: 23 кг с них собрал.

Выставочный стол овощевода ломился от изобилия и разнообразия. А гибрид томата «ругантино» удивил не только своими размерами: два плода весят около полутора килограммов — но и ребристой формой, которая раньше была только у сортовых.

— Гибрид «пинк мани» почти не растрескивается. Розовоплодные помидоры очень вкусные, есть среди них даже сладкие. У томатов много интересных сортов и гибридов. Вообще, сначала изобретают сорт, а через какое-то время появляется гибрид — даже ещё лучше, — рассказывает Дуничев. — Взять те же арбузы и дыни. Некоторые удивляются, что арбуз бывает жёлтым, а дыня, наоборот, зелёная. Зимняя зелёная дыня долго хранится.

Абсолютных рекордов в этом сезоне у меня пока не было, но год ещё не завершён, впереди много интересного. Думаю, что погода хорошо на корнеплодах скажется и на финише будут неплохие показатели.

Дыня «piel de sapo» вкусная, сочная, с плотной мякотью.

Томат «разноцветное сокровище».

Татьяна ЛЕОНОВА помогает супругу ухаживать за цветами.

Великолепие георгина

Многие не представляют своего участка без цветов, но редко кто решится отдать под них всю землю. А Владимир и Татьяна ЛЕОНОВЫ отвели 4 сотки под… георгины. Георгиновая экспозиция семьи давно стала визитной карточкой выставки и доказала, что этот, на первый взгляд, обычный цветок может поразить даже самого избалованного коллекционера многообразием сортов. Здесь встречаются и крупноцветковые растения с соцветиями размером с суповую тарелку, и мелкоцветковые — почти с напёрсток: нежно-белые, кроваво-красные, чуть ли не чёрные.

— У нас 140 сортов, — с гордостью говорит Татьяна Васильевна. — Все очень красивые! Выращивать цветы нелёгкий труд. Клубни осенью нужно выкопать, сохранить, весной прорастить, поделить, посадить и вырастить. Одна женщина как-то пришла и удивляется, что на нашем участке каждый цветок в прекрасном состоянии: «А у меня один кустик хороший, другой плохой». Так ведь надо ухаживать за каждым! Подкормить. В основном подкармливаем коровяком, один раз использовали суперфосфат. Я обычно шучу, что у меня огород подметён метёлкой, —  ни одной травинки: всё прополото, прорыхлено. Растения стоят ровненькие, в ряд. У основания каждого — «блюдце»: ­небольшие бороздки вокруг цветка, чтобы вода не растекалась, а шла только под корень.

— Не могу бросить георгины, с ними уже 55 лет! Мне самому 80. Пока держусь, — ­делится её супруг Владимир.

Всех любителей георгинов Леоновы приглашают на свой участок. Пенсионеры готовы делиться тонкостями выращивания растений.

Коллекция георгинов.

Варенье из одуванчиков

Творчески подошла к оформлению своих работ калужанка Нина АКСЮТИНА. Из фасоли она сделала картину, из капусты, перца и морковки соорудила козла, а редис, помидоры, огурцы, сливы, черноплодную рябину и зелень оформила в букет, который назвала «Паёк пенсионера».

— Год прошёл удачно. Собрали хороший урожай винограда. Сорт «лора» очень вкусный, едим его в свежем виде, а из «муската десертного» муж делает вино. Было море помидоров, собирала вёдрами. Перец просто отменный, мне нравятся «великан» и «стенли». Картошка тоже уродилась хорошая. Варила варенье из одуванчиков: собрала 300 цветков, из 400 г сахара приготовила сироп, прокипятила. Оставила на ночь, утром цветки убрала, жмых выкинула, поварила ещё 20 минут, добавила для вкуса немного лимонной кислоты. Одуванчиковое варенье похоже на мёд, очень душистое и вкусное. Ещё я делаю варенье из физалиса. На килограмм плодов нужно 800 граммов сахара. Варится оно минут 20. Для вкуса добавляю корицу.

Нина АКСЮТИНА — постоянная участница выставок.

Вот так выглядит продуктовый «Паёк пенсионера».

Эта статья была опубликована в №38 газеты «Калужский перекрёсток» от 18.09.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.


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Авторы
Елена Французова 
Фото автора.
Тэги: общество огород
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