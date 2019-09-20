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Не хлебом единым: Гагарин в ракете-плюшке, Тургенев на фоне баранок и книга из теста

20.09.2019 10:40 1 639 Елена Французова, Фото автора.
Не хлебом единым: Гагарин в ракете-плюшке, Тургенев на фоне баранок и книга из теста

В четверг, 19 сентября, в Боровском районе открылся международный форум предприятий и организаций «Хлеб, ты - мир». Его участники - представители более 70 регионов России и делегации 36 стран мира.

Каждый регион стремится чем-то удивить гостей. Кто-то представил национальные блюда - архангельские пряники «казули», башкирский мёд и чак-чак, кто-то рассказал о традиционных промыслах своего края. Так, с Вятки привезли дымковскую игрушку. А Оренбург решил пронять гостей масштабами - пирогом весом около 200 кг в форме карты своей области.

В рамках форума проходит также традиционная выставка – ярмарка «Калужская осень».


Специально для нашего региона был построен павильон в виде Гостиного двора.


Калужане встречали гостей частушками и песнями под баян.

Угощали пирогами со всевозможными начинками, рыбой, колбасами, сырами, сбитнем и ароматными чаями.


Каждый район области подготовил свой стенд.


Привезли калужане и хлудневскую игрушку, и национальный калужский костюм.


Стенды остальных регионов выглядели скромнее, но от этого были не менее интересными.


Псковская область манила к себе мясным ароматом.


И рассказывала о традиционных ремёслах.


Кировская область.  


Архангельская область предлагала уже сейчас начать праздновать Новый год.

Все регионы объединяла одно – любовь к хлебу. И каждый хлебопёк пытался представить свою продукцию необычным образом.


Калужане отправили Юрия Гагарина в космос в ракете-плюшке.


Тургенев читал отрывки из своих произведений на фоне баранок и других хлебобулочных изделий.


Брянские хлебопёки испекли книгу.

Форум продлится до 22 сентября. В его рамках проходят круглые столы, международные сессии, студенческие фестивали, презентации проектов и награждения лучших хлебопёков.


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Авторы
Елена Французова 
Фото автора.
Тэги: фоторепортаж общество
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