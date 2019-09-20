Не хлебом единым: Гагарин в ракете-плюшке, Тургенев на фоне баранок и книга из теста

В четверг, 19 сентября, в Боровском районе открылся международный форум предприятий и организаций «Хлеб, ты - мир». Его участники - представители более 70 регионов России и делегации 36 стран мира.
Каждый регион стремится чем-то удивить гостей. Кто-то представил национальные блюда - архангельские пряники «казули», башкирский мёд и чак-чак, кто-то рассказал о традиционных промыслах своего края. Так, с Вятки привезли дымковскую игрушку. А Оренбург решил пронять гостей масштабами - пирогом весом около 200 кг в форме карты своей области.
В рамках форума проходит также традиционная выставка – ярмарка «Калужская осень».
Специально для нашего региона был построен павильон в виде Гостиного двора.
Калужане встречали гостей частушками и песнями под баян.
Угощали пирогами со всевозможными начинками, рыбой, колбасами, сырами, сбитнем и ароматными чаями.
Каждый район области подготовил свой стенд.
Привезли калужане и хлудневскую игрушку, и национальный калужский костюм.
Стенды остальных регионов выглядели скромнее, но от этого были не менее интересными.
Псковская область манила к себе мясным ароматом.
И рассказывала о традиционных ремёслах.
Кировская область.
Архангельская область предлагала уже сейчас начать праздновать Новый год.
Все регионы объединяла одно – любовь к хлебу. И каждый хлебопёк пытался представить свою продукцию необычным образом.
Калужане отправили Юрия Гагарина в космос в ракете-плюшке.
Тургенев читал отрывки из своих произведений на фоне баранок и других хлебобулочных изделий.
Брянские хлебопёки испекли книгу.
Форум продлится до 22 сентября. В его рамках проходят круглые столы, международные сессии, студенческие фестивали, презентации проектов и награждения лучших хлебопёков.
|
Бездонная дыра: мусоровоз провалился в яму на калужской улице 16.09.2019 10:06
Новый сквер рядом с горуправой доделают к ноябрю 12.09.2019 13:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: