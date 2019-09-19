Палаты Торубаева открыли после реставрации

На днях в Калуге после реставрации открыли объект культурного наследия федерального значения «Палаты Торубаева и ворота». Он располагается на 2-ом Красноармейском переулке.
Дом построен в первой половине XVIII века купцами Торубаевыми - владельцами Калужской парусной фабрики.
С 1913 по 1933 год там проживал известный калужский историк-краевед Дмитрий Иванович Малинин. Его исследования исторических, культурных, архитектурных достопримечательностей Калужской губернии имеют неоценимое значение для российской культуры.
По информации министра культуры области Павла Суслова, при поддержке Российского военно-исторического общества в здании будет действовать военно-исторический центр, а также разместится Калужское региональное отделение Российское военно-исторического общества.
Первыми посетителями военно-исторического центра стали учащиеся школы-интерната № 5, сообщает пресс-служба правительства.
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