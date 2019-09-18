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«Бренд года-2019»: голосование продолжается!

18.09.2019 12:48 0 484
«Бренд года-2019»: голосование продолжается!

Как мы уже писали, на прошлой неделе началось голосование в рамках ежегодной премии «Бренд года-2019», которую традиционно проводит газета «Комсомольская правда» - Калуга». За это время мы получили множество анкет, но во многих из них заполнена лишь одна номинация всего с одной единственной компанией.

С высокой долей вероятности мы можем предположить, что в различных организациях была дана команда на продвижение своей организации с целью выведения ее в победители, а в ряде случаев даже использованы автоматизированные средства заполнения анкет.

Мы понимаем стремление быть первыми во всём, и можем его только приветствовать, но не в случае с премией «Бренд года». Все-таки это именно народный выбор, а не соревнование у кого в компании народу больше и боты эффективнее.

Потому мы приняли решение аннулировать все те анкеты, в которых заполнена только одна единственная номинация с указанием одной единственной компании. В окончательном подсчете голосов они принимать участие не будут.

Чтобы избежать подобных перекосов в дальнейшем, будут учитываться только лишь те анкеты, в которых заполнены три и более сфер деятельности, а при подозрении на автоматизированное заполнение анкет аннулируем и такие.

При этом просим не забывать, что решение о присвоении высокого звания «Бренд года» принимается не только по итогам интернет-голосования. Помимо него, газета «Комсомольская правда» в течение года проводит опросы среди горожан и экспертного сообщества.

Напомним, в этом году Калужский бренд будет вручаться в 13-й раз. За годы проведения эта премия стала символом народного признания и успеха компаний Калужской области.


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Тэги: общество бренд года
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