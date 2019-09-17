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Всех посчитали: сколько памятников и бюстов Циолковскому установлено в Калуге

17.09.2019 14:59 6 1186 Елена Французова, Фото автора, Сергея Константинова, лицея № 9, kalugafoto.net.
Всех посчитали: сколько памятников и бюстов Циолковскому установлено в Калуге

17 сентября - день рождения изобретателя, учёного, основоположника космонавтики и видного деятеля русского космизма Константина Эдуардовича Циолковского.

Переоценить его роль в жизни нашего города сложно. Ведь именно благодаря тому, что Циолковский жил и упокоился в Калуге, её прозвали колыбелью космонавтики. Считается, что в Калуге Циолковский прожил 43 самых плодотворных года своей жизни. Поэтому в наш город приезжали ведущие советские космонавты и учёные, начиная с Юрия Гагарина и Сергея Королёва.

Благодарные потомки в честь Константина Эдуардовича назвали не только улицу, школу, университет, но и аэропорт.

А сколько памятников установлено изобретателю! Куда не пойдёшь, обязательно наткнёшься на один из них.


Вот Циолковский встречает приезжающих на станции Калуга-2 (фото: kalugafoto.net).


А здесь он стоит в центре сквера Мира.


На Театральной улице учёный мечтательно глядит в небо.


На улице Королёва о чём-то спорит с Королёвым.


А здесь Константин Эдуардович восседает во дворике одноимённого дома-музея.


Бюст Циолковского стоит в зале городской управы, где заседают чиновники и депутаты.


Его бюст есть и в музее лицея №9. А также в железнодорожной больнице, в КГУ.


У памятника на могиле Циолковского влюблённые назначают свидания, а маленькие калужане делают свои первые шаги.


Кроме памятников и бюстов, в Калуге есть мраморный барельеф с изображением изобретателя. Он установлен у памятника в честь 600-летия Калуги.


Также по всему городу на тех или иных зданиях висят таблички, указывающие, что в такой-то период здесь жил или трудился Константин Эдуардович.

Но и это не всё. Ещё один памятник Циолковскому скоро появится у калужского аэропорта, который теперь носит имя изобретателя.

Уважаемые читатели, где ещё в Калуге можно установить памятник Циолковскому? Свои варианты пишите в комментариях.


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Авторы
Елена Французова 
Фото автора, Сергея Константинова, лицея № 9, kalugafoto.net.
Тэги: общество константин циолковский фоторепортаж
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