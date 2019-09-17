Всех посчитали: сколько памятников и бюстов Циолковскому установлено в Калуге

17 сентября - день рождения изобретателя, учёного, основоположника космонавтики и видного деятеля русского космизма Константина Эдуардовича Циолковского.
Переоценить его роль в жизни нашего города сложно. Ведь именно благодаря тому, что Циолковский жил и упокоился в Калуге, её прозвали колыбелью космонавтики. Считается, что в Калуге Циолковский прожил 43 самых плодотворных года своей жизни. Поэтому в наш город приезжали ведущие советские космонавты и учёные, начиная с Юрия Гагарина и Сергея Королёва.
Благодарные потомки в честь Константина Эдуардовича назвали не только улицу, школу, университет, но и аэропорт.
А сколько памятников установлено изобретателю! Куда не пойдёшь, обязательно наткнёшься на один из них.
Вот Циолковский встречает приезжающих на станции Калуга-2 (фото: kalugafoto.net).
А здесь он стоит в центре сквера Мира.
На Театральной улице учёный мечтательно глядит в небо.
На улице Королёва о чём-то спорит с Королёвым.
А здесь Константин Эдуардович восседает во дворике одноимённого дома-музея.
Бюст Циолковского стоит в зале городской управы, где заседают чиновники и депутаты.
Его бюст есть и в музее лицея №9. А также в железнодорожной больнице, в КГУ.
У памятника на могиле Циолковского влюблённые назначают свидания, а маленькие калужане делают свои первые шаги.
Кроме памятников и бюстов, в Калуге есть мраморный барельеф с изображением изобретателя. Он установлен у памятника в честь 600-летия Калуги.
Также по всему городу на тех или иных зданиях висят таблички, указывающие, что в такой-то период здесь жил или трудился Константин Эдуардович.
Но и это не всё. Ещё один памятник Циолковскому скоро появится у калужского аэропорта, который теперь носит имя изобретателя.
Уважаемые читатели, где ещё в Калуге можно установить памятник Циолковскому? Свои варианты пишите в комментариях.
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