Повторное сиротство: калужане вернули семерых детей в детские дома

В понедельник, 16 сентября, на планёрке в горуправе обсудили проблему повторного сиротства. В 2016 году из замещающих семей были возвращены семь детей, в 2017 году – один ребенок, в 2018 году – вновь семь детей.
Начальник отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги Галина ГЕРАСКИНА сообщила, что чаще всего возвращают детей в подростковом возрасте, когда ребёнок начинает проявлять характер.
Чтобы избежать подобных проблем, сейчас будущие родители проходят специальное обучение.
- Уровень компетентности замещающих родителей вырос по сравнению с тем временем, когда они подготовку не проходили, - отмечает Гераскина.
Однако и подготовка родителей не гарантирует, что ребёнок не окажется повторно в детском доме.
На сегодняшний день в Калуге 158 семей числятся в списках кандидатов замещающих родителей, большинство из них хотят усыновить детей, 32 семьи желают взять детей под опеку.
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