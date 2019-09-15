Она составила летопись своего посёлка

В первую очередь Ирина ФОМИНА увековечила имена земляков, переживших войну.
В библиотеку посёлка Якшуново Дзержинского района к Ирине Фоминой приходят и местные жители, и дачники с любопытством заглядывают. И все удивляются. Две комнаты книг, а в третьей — краеведческий музей. О своем посёлке и ближних деревнях Ирина теперь знает практически всё. Её перу принадлежит летопись Якшуново и его окрестностей, газетные статьи о земляках. Однако своей главной работой она считает сбор материалов, посвящённых Великой Отечественной войне. Ирина обошла всех местных жителей, которые пережили то страшное время, записала их воспоминания. Собранной информации оказалось так много, что хватило не на один альбом: рассказы, фотографии, документы, личные вещи. Сегодня это уже настоящие архивные материалы.
Стенгазета о местных жителях
В Якшуново Ирина Фомина переехала из Калуги в 2002 году. Через некоторое время cтала работать в маленькой местной библиотеке, ютившейся в ветхом, построенном ещё в середине прошлого века бараке. Была она в полуразрушенном состоянии, книги старые, в комнатах сыро и холодно. Народ в библиотеку почти не ходил. Ирина стала потихоньку обустраиваться: поклеила новые обои, сделала перестановку, придумала интересные кружки для школьников.
— По образованию я педагог, долго работала в дополнительном образовании. Когда переехала в Якшуново и в 2004 году устроилась в библиотеку, начала заниматься с девчонками-школьницами бисероплетением, и они почти каждый день бегали ко мне, — рассказывает Ирина. — В 2005 году отмечалась важная дата — 60 лет Победы. Спросила как-то у девчат, есть ли в нашем посёлке те, кто воевал. Они пожали плечами: «Не знаем».
В якшуновской школе была экспозиция, посвящённая основным сражениям Великой Отечественной войны, а о местных жителях — ничего. Я поняла, что тема эта глубоко не изучена. И мы стали ходить к ветеранам. К 9 Мая сделали что-то типа стенгазеты о каждом и повесили в библиотеке. А потом ещё попросили вывесить в магазине, чтобы побольше народу увидело. Люди читали, обсуждали: «Ого, баба Настя! Знали, конечно, что она на войне была, а надо же, какая у неё судьба!»
За каждой судьбой — своя трагедия
— В 2006 году произошла реорганизация. Нашу библиотеку, которая раньше принадлежала посёлку Куровскому, отдали Чкаловской администрации. Раз мы теперь одно поселение, пошли с ребятами ещё и по соседним деревням: Кожухово, Чкаловский, Горбёнки… В администрации нам дали списки участников войны, тружеников тыла, вдов и малолетних узников. На сегодняшний день побывали уже у всех. О каждом делали отдельный материал: фото, биография, награды, кем стали после войны.
Столько интересных рассказов! Алексей Фёдорович Волков партизанил. Николай Павлович Семёшин был сыном полка. Перед самой войной его семья приехала в Москву — отца пригласили работать. Трое детей, 10-летний Коля — самый старший. Когда отец ушёл на фронт, все заботы легли на плечи матери. Есть нечего. Коля бегает с пацанами по Москве, как-то оказались они на вокзале. Стоит эшелон. Он — туда, поезд трогается. Солдаты: «Ты кто, откуда?» Коля испугался, заплакал.
— Где отец?
— На фронте.
— А мать?
Он вдруг и говорит: «Мать тоже погибла, никого нет». Солдаты и взяли его с собой. Стал сыном полка, связистом. Маленький, худенький, под пулями ползал, мотал катушку, где снаряд порвёт провод — соединял. В одном из сражений в штабе все погибли, и он один держал связь с командованием. А потом написал матери письмо, и ему пришёл ответ. Солдаты узнали и давай его ругать: «Ты же сказал, у тебя никого нет!» Посадили в самолёт — и домой. А в посёлке никто и не знал, что Семёшин воевал, говорили: «Да какой Колька участник, он молодой в войну ещё был!»Николай Семёшин жил с Анастасией Фроловной Коноплиной. Она тоже участница войны, дошла до Берлина. Когда война началась, ей уже 20 лет было. Анастасия в Калуге закончила шофёрские курсы, водила грузовую машину. Ушла на фронт, на аэродромах работала — чистила и охраняла самолёты.
Ещё одна жительница Якшуново — Евгения Прохоровна Терентьева — родилась в Смоленской области. У них остановился медицинский гарнизон. Главврач госпиталя попросила: «Девчонки, помогите бинты стирать!» Пошли вчетвером, почти месяц работали в госпитале. А потом главврач позвала их на фронт: «Кому 18 лет есть, будете мне помогать». Две девочки сразу отказались, а одна согласилась. И Терентьева с ней за компанию тоже соглашается, хотя ей на тот момент было 17. Прибавляет себе год и уходит с госпиталем. Всю войну прошла до Берлина, наград полно. А потом — ура, Победа! Посадили в эшелон — подъезжают к Москве, а двери вагона запечатаны. И их отправляют ещё и в Японию… Евгения Прохоровна не поменяла профессию и после войны, всю жизнь проработала в областной больнице санитаркой.
Мария Ильинична Швидко из Чкаловска тоже была санитаркой. Она с Украины, и когда случился голодомор, отец погиб. Ходили с матерью побираться. Потом мать тяжело заболела тифом и умерла, а их с братиком отправили в разные детдома. В войну Мария добровольцем ушла на фронт. И всю жизнь брата искала. Уже старенькая совсем была, а всё говорила: «Очень хочу братика найти!» Но, куда ни писали, никаких сведений о нём не было. Потом сын приехал, забрал её к себе, а через некоторое время сообщил, что она умерла.
Юрий Иванович Ивахин в войну возил командира. Рядом с собой всегда ставил винтовку. Рассказывал, что однажды ехал на полуторке, и начался обстрел. Командира убило, а он чудом остался жив — пуля попала в приклад винтовки. Вспоминал и сам удивлялся: «Меня даже не ранило!»
В Горбёнках жил Павел Семёнович Округин. Когда началась война, ему было 18 лет, но призвать не успели. Немцы пришли в деревню, всех жителей согнали в школу, чтобы сжечь, а он умудрился убежать. Добрался до Кондрово — и сразу в военкомат и на фронт. Вернулся с войны и всю жизнь проработал почтальоном.
Сейчас уже никого из участников войны не осталось.
Не пустила немцев в больницу
— Когда написали о своих деревнях, пошли по дальним, заброшенным: Рындино, Бышковичи, Городище, Буланцево. Изучали их историю. Я просто диву давалась!
Рындино. Полузаброшенная зона среди полей. А там когда-то была больница. В 90-е годы машиностроительный завод её выкупил, некоторое время там работал санаторий, а потом и его забросили. Здания деревянные — когда туда попала в первый раз, они были ещё целы, а потом люди стали брёвна вытаскивать, разобрали жестяную крышу, кованую ограду. В парке больницы, в дальнем уголке оказалась могила с большой звездой…
Стала узнавать об этой больнице. Её история просто потрясла. Главврач Рындинской больницы — Евгения Васильевна Михайлова — хирург из Москвы. Закончила Первый медицинский институт, работала там на кафедре. Её семья попала под репрессии, и в 1934 году Михайлову «командировали» на год в Рындинскую больницу. Но она здесь так и осталась. Когда началась война и пришли немцы, Михайловой разрешили работать, если будет им помогать.
И главврач идёт на хитрость. Чтобы не пускать фашистов на территорию, она говорит: «Сегодня у нас много больных тифом». А немцы заразы ужасно боялись. В это время всех раненых красноармейцев в госпитале переодели в гражданскую одежду. Немцы думали, что это местные жители. Так появился подпольный госпиталь. Евгения Васильевна сильно рисковала: везде висели объявления, что за укрывательство русских солдат — расстрел. Несмотря на это, она выходила больше 20 красноармейцев. Но один — Анатолий Устинов — умер от потери крови. Его похоронили в углу парка. На табличке есть фото, годы жизни: 6 мая 1917 года – 5 ноября 1941 года — и надпись: «Воину-сибиряку». Но сколько мы ни искали его родственников — так и не нашли. Каждый год 9 Мая ходим на его могилу, приводим в порядок. Поставим свечку, цветы положим — поминаем, ведь у него день рождения 6 мая.
Главный врач Рындинской больницы Михайлова проработала в ней до пенсии — до 1961 года. Умерла в 1978 году в возрасте 83 лет. На одном из зданий больницы висела памятная доска с фото. Но, когда люди стали разбирать её на брёвна, доска раскололась, её сняли, а фото прибили к дереву. Доску я отвезла в Чкаловскую школу. А в прошлом году дерево, на котором было фото, спилили, фото оторвали, и теперь оно хранится у меня в музее.
Памятник погибшим в деревне
— В деревне Чапаевка есть памятник погибшим местным жителям. 19 января 1942 года здесь начался большой бой, миномётный обстрел. Жителям приказали прятаться в большом подвале. Спустились и старики, и дети, и бабы, и беременные. А на крыше подвали были доски, прикрытые сеном. Трассирующие пули задели крышу, и она загорелась. Люди испугались, в панике все к кинулись к лестнице. Она не выдержала и сломалась. Но нескольким жителям всё-таки удалось выбраться. Одна женщина успела подать палку своей пятилетней дочке Нине Гапоновой и за шиворот вытащила её наверх. Все остальные — 22 человека — сгорели заживо. И им поставили сначала простенькую стелу со звездой. А через много лет после войны родственники одной из семей, погибших здесь, на свои деньги установили памятник.
Мы навещали бабушку Нину, которая осталась тогда в живых, она нам и рассказала эту историю.
О трагедии в Чапаевке ребятам рассказала Нина ГАПОНОВА, которую тогда спасла мать, вытянув за шиворот из горящего погреба.
Деревня Чапаевка. У памятника — всегда цветы.
«Будто с дедом повидалась»
— Мы с ребятами собираем материал, чтобы у них было представление о родных местах. В школе по истории они проходят и Курскую, и Сталинградскую битву, но всегда ближе то, что рядом, с кем рядом жили и живём. Постепенно мы стали ездить по всем памятным местам Калужской области. Делали презентации и показывали их на уроках в школе. Работали с военкоматом, с поисковиками. Поисковики – участники движения «Вахта памяти» отдали нам найденные при раскопках солдатские каски, обмундирование. Это стало началом экспозиции нашего музея. Но, так как мы изучаем историю края, в музее есть не только военные вещи, но и старинные предметы быта: прялки, 150-летнее лукошко, ночва (деревянное корыто, в котором очищали от шелухи и толкли зерно), советская печатная машинка, открытки.
Много материалов по становлению посёлка. Деревня Якшуново старая, а вот посёлок появился только в 50-е годы ХХ века как рабочий, шахтёрский. Долго время здесь работала школа, но несколько лет назад она закрылась. Все вещи, фото, грамоты, документы просто выбрасывали. И жители стали приносить их мне. Я всё забрала в музей и сделала летопись школы. Сколько учителей здесь работало! Вспомнили всех, чтобы ничего не кануло в лету.
Фотографий — море. Хочу собрать фото всех выпускных классов, эта работа у меня в процессе.
Написала и историю совхоза «Чкаловский» — раньше были колхозы, потом их объединили, а затем и закрыли.
Военно-патриотическую работу не бросаем, продолжаем собирать материалы. В 2013 году первый раз принимали участие в шествии «Бессмертного полка». Прошли от Чкаловского клуба к братской могиле солдат. Я на машине привезла из Якшуново в Чкаловский вдов участников войны. Как бабульки плакали! Они ходить не могут — тяжело, стоят с палочками у памятника. Подходит колонна. Я говорю: «Баба Маша, смотри, твой Юрий Иванович! Вон мальчик в жёлтой майке несёт». Увидела и как заплачет! Потом приехали домой, она со слезами на глазах говорит мне: «Я будто с дедом повидалась!» Ведь это память, и надо её обязательно сохранить!
На главном месте в библиотеке — стенд с фотографиями местных жителей – участников Великой Отечественной войны.
Перед 9 Мая школьники приводят в порядок могилу умершего от потери крови красноармейца Устинова, похороненного на территории бывшей Рындинской больницы.
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