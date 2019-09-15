Она составила летопись своего посёлка

В первую очередь Ирина ФОМИНА увековечила имена земляков, переживших вой­ну.

В библиотеку посёлка Якшуново Дзержинского района к Ирине Фоминой приходят и местные жители, и дачники с любопытством заглядывают. И все удивляются. Две комнаты книг, а в третьей — краеведческий музей. О своем посёлке и ближних деревнях Ирина теперь знает практически всё. Её перу принадлежит летопись Якшуново и его окрестностей, газетные статьи о земляках. Однако своей главной работой она считает сбор материалов, посвящённых Великой Отечественной вой­не. Ирина обошла всех местных жителей, которые пережили то страшное время, записала их воспоминания. Собранной информации оказалось так много, что хватило не на один альбом: рассказы, фотографии, документы, личные вещи. Сегодня это уже настоящие архивные материалы.

Стенгазета о местных жителях

В Якшуново Ирина Фомина переехала из Калуги в 2002 году. Через некоторое время cтала работать в маленькой местной библиотеке, ютившейся в ветхом, построенном ещё в середине прошлого века бараке. Была она в полуразрушенном состоянии, книги старые, в комнатах сыро и холодно. Народ в библиотеку почти не ходил. Ирина стала потихоньку обустраиваться: поклеила новые обои, сделала перестановку, придумала интересные кружки для школьников.

— По образованию я педагог, долго работала в дополнительном образовании. Когда переехала в Якшуново и в 2004 году устроилась в библиотеку, начала заниматься с девчонками-­школьницами бисероплетением, и они почти каждый день бегали ко мне, — рассказывает Ирина. — В 2005 году отмечалась важная дата — 60 лет Победы. Спросила как-­то у девчат, есть ли в нашем посёлке те, кто воевал. Они пожали плечами: «Не знаем».

В якшуновской школе была экспозиция, посвящённая основным сражениям Великой Отечественной вой­ны, а о местных жителях — ничего. Я поняла, что тема эта глубоко не изучена. И мы стали ходить к ветеранам. К 9 Мая сделали что-­то типа стенгазеты о каждом и повесили в библиотеке. А потом ещё попросили вывесить в магазине, чтобы побольше народу увидело. Люди читали, обсуждали: «Ого, баба Настя! Знали, конечно, что она на вой­не была, а надо же, какая у неё судьба!»

За каждой судьбой — своя трагедия

— В 2006 году произошла реорганизация. Нашу библиотеку, которая раньше принадлежала посёлку Куровскому, отдали Чкаловской администрации. Раз мы теперь одно поселение, пошли с ребятами ещё и по соседним деревням: Кожухово, Чкаловский, Горбёнки… В администрации нам дали списки участников вой­ны, тружеников тыла, вдов и малолетних узников. На сегодняшний день побывали уже у всех. О каждом делали отдельный материал: фото, биография, награды, кем стали после вой­ны.

Столько интересных рассказов! Алексей Фёдорович Волков партизанил. Николай Павлович Семёшин был сыном полка. Перед самой вой­ной его семья приехала в Москву — отца пригласили работать. Трое детей, 10-летний Коля — самый старший. Когда отец ушёл на фронт, все заботы легли на плечи матери. Есть нечего. Коля бегает с пацанами по Москве, как-то оказались они на вокзале. Стоит эшелон. Он — туда, поезд трогается. Солдаты: «Ты кто, откуда?» Коля испугался, заплакал.

— Где отец?

— На фронте.

— А мать?

Он вдруг и говорит: «Мать тоже погибла, никого нет». Солдаты и взяли его с собой. Стал сыном полка, связистом. Маленький, худенький, под пулями ползал, мотал катушку, где снаряд порвёт провод — соединял. В одном из сражений в штабе все погибли, и он один держал связь с командованием. А потом написал матери письмо, и ему пришёл ответ. Солдаты узнали и давай его ругать: «Ты же сказал, у тебя никого нет!» Посадили в самолёт — и домой. А в посёлке никто и не знал, что Семёшин воевал, говорили: «Да какой Колька участник, он молодой в вой­ну ещё был!»Николай Семёшин жил с Анастасией Фроловной Коноплиной. Она тоже участница вой­ны, дошла до Берлина. Когда вой­на началась, ей уже 20 лет было. Анастасия в Калуге закончила шофёрские курсы, водила грузовую машину. Ушла на фронт, на аэродромах работала — чистила и охраняла самолёты.

Ещё одна жительница Якшуново — Евгения Прохоровна Терентьева — родилась в Смоленской области. У них остановился медицинский гарнизон. Главврач госпиталя попросила: «Девчонки, помогите бинты стирать!» Пошли вчетвером, почти месяц работали в госпитале. А потом главврач позвала их на фронт: «Кому 18 лет есть, будете мне помогать». Две девочки сразу отказались, а одна согласилась. И Терентьева с ней за компанию тоже соглашается, хотя ей на тот момент было 17. Прибавляет себе год и уходит с госпиталем. Всю вой­ну прошла до Берлина, наград полно. А потом — ура, Победа! Посадили в эшелон — подъезжают к Москве, а двери вагона запечатаны. И их отправляют ещё и в Японию… Евгения Прохоровна не поменяла профессию и после вой­ны, всю жизнь проработала в областной больнице санитаркой.

Мария Ильинична Швидко из Чкаловска тоже была санитаркой. Она с Украины, и когда случился голодомор, отец погиб. Ходили с матерью побираться. Потом мать тяжело заболела тифом и умерла, а их с братиком отправили в разные детдома. В вой­ну Мария добровольцем ушла на фронт. И всю жизнь брата искала. Уже старенькая совсем была, а всё говорила: «Очень хочу братика найти!» Но, куда ни писали, никаких сведений о нём не было. Потом сын приехал, забрал её к себе, а через некоторое время сообщил, что она умерла.

Юрий Иванович Ивахин в вой­ну возил командира. Рядом с собой всегда ставил винтовку. Рассказывал, что однажды ехал на полуторке, и начался обстрел. Командира убило, а он чудом остался жив — пуля попала в приклад винтовки. Вспоминал и сам удивлялся: «Меня даже не ранило!»

В Горбёнках жил Павел Семёнович Округин. Когда началась вой­на, ему было 18 лет, но призвать не успели. Немцы пришли в деревню, всех жителей согнали в школу, чтобы сжечь, а он умудрился убежать. Добрался до Кондрово — и сразу в военкомат и на фронт. Вернулся с вой­ны и всю жизнь проработал почтальоном.

Сейчас уже никого из участников вой­ны не осталось.

Не пустила немцев в больницу

— Когда написали о своих деревнях, пошли по дальним, заброшенным: Рындино, Бышковичи, Городище, Буланцево. Изучали их историю. Я просто диву давалась!

Рындино. Полузаброшенная зона среди полей. А там когда-­то была больница. В 90-е годы машиностроительный завод её выкупил, некоторое время там работал санаторий, а потом и его забросили. Здания деревянные — когда туда попала в первый раз, они были ещё целы, а потом люди стали брёвна вытаскивать, разобрали жестяную крышу, кованую ограду. В парке больницы, в дальнем уголке оказалась могила с большой звездой…

Стала узнавать об этой больнице. Её история просто потрясла. Главврач Рындинской больницы — Евгения Васильевна Михайлова — хирург из Москвы. Закончила Первый медицинский институт, работала там на кафедре. Её семья попала под репрессии, и в 1934 году Михайлову «командировали» на год в Рындинскую больницу. Но она здесь так и осталась. Когда началась вой­на и пришли немцы, Михайловой разрешили работать, если будет им помогать.

И главврач идёт на хитрость. Чтобы не пускать фашистов на территорию, она говорит: «Сегодня у нас много больных тифом». А немцы заразы ужасно боялись. В это время всех раненых красноармейцев в госпитале переодели в гражданскую одежду. Немцы думали, что это местные жители. Так появился подпольный госпиталь. Евгения Васильевна сильно рисковала: везде висели объявления, что за укрывательство русских солдат — расстрел. Несмотря на это, она выходила больше 20 красноармейцев. Но один — Анатолий Устинов — умер от потери крови. Его похоронили в углу парка. На табличке есть фото, годы жизни: 6 мая 1917 года – 5 ноября 1941 года — и надпись: «Воину-­сибиряку». Но сколько мы ни искали его родственников — так и не нашли. Каждый год 9 Мая ходим на его могилу, приводим в порядок. Поставим свечку, цветы положим — поминаем, ведь у него день рождения 6 мая.

Главный врач Рындинской больницы Михайлова проработала в ней до пенсии — до 1961 года. Умерла в 1978 году в возрасте 83 лет. На одном из зданий больницы висела памятная доска с фото. Но, когда люди стали разбирать её на брёвна, доска раскололась, её сняли, а фото прибили к дереву. Доску я отвезла в Чкаловскую школу. А в прошлом году дерево, на котором было фото, спилили, фото оторвали, и теперь оно хранится у меня в музее.

Памятник погибшим в деревне

— В деревне Чапаевка есть памятник погибшим местным жителям. 19 января 1942 года здесь начался большой бой, миномётный обстрел. Жителям приказали прятаться в большом подвале. Спустились и старики, и дети, и бабы, и беременные. А на крыше подвали были доски, прикрытые сеном. Трассирующие пули задели крышу, и она загорелась. Люди испугались, в панике все к кинулись к лестнице. Она не выдержала и сломалась. Но нескольким жителям всё-таки удалось выбраться. Одна женщина успела подать палку своей пятилетней дочке Нине Гапоновой и за шиворот вытащила её наверх. Все остальные — 22 человека — сгорели заживо. И им поставили сначала простенькую стелу со звездой. А через много лет после вой­ны родственники одной из семей, погибших здесь, на свои деньги установили памятник.

Мы навещали бабушку Нину, которая осталась тогда в живых, она нам и рассказала эту историю.

О трагедии в Чапаевке ребятам рассказала Нина ГАПОНОВА, которую тогда спасла мать, вытянув за шиворот из горящего погреба.

Деревня Чапаевка. У памятника — всегда цветы.

«Будто с дедом повидалась»

— Мы с ребятами собираем материал, чтобы у них было представление о родных местах. В школе по истории они проходят и Курскую, и Сталинградскую битву, но всегда ближе то, что рядом, с кем рядом жили и живём. Постепенно мы стали ездить по всем памятным местам Калужской области. Делали презентации и показывали их на уроках в школе. Работали с военкоматом, с поисковиками. Поисковики – участники движения «Вахта памяти» отдали нам найденные при раскопках солдатские каски, обмундирование. Это стало началом экспозиции нашего музея. Но, так как мы изучаем историю края, в музее есть не только военные вещи, но и старинные предметы быта: прялки, 150-летнее лукошко, ночва (деревянное корыто, в котором очищали от шелухи и толкли зерно), советская печатная машинка, открытки.

Много материалов по становлению посёлка. Деревня Якшуново старая, а вот посёлок появился только в 50-е годы ХХ века как рабочий, шахтёрский. Долго время здесь работала школа, но несколько лет назад она закрылась. Все вещи, фото, грамоты, документы просто выбрасывали. И жители стали приносить их мне. Я всё забрала в музей и сделала летопись школы. Сколько учителей здесь работало! Вспомнили всех, чтобы ничего не кануло в лету.

Фотографий — море. Хочу собрать фото всех выпускных классов, эта работа у меня в процессе.

Написала и историю совхоза «Чкаловский» — раньше были колхозы, потом их объединили, а затем и закрыли.

Военно-­патриотическую работу не бросаем, продолжаем собирать материалы. В 2013 году первый раз принимали участие в шествии «Бессмертного полка». Прошли от Чкаловского клуба к братской могиле солдат. Я на машине привезла из Якшуново в Чкаловский вдов участников вой­ны. Как бабульки плакали! Они ходить не могут — тяжело, стоят с палочками у памятника. Подходит колонна. Я говорю: «Баба Маша, смотри, твой Юрий Иванович! Вон мальчик в жёлтой майке несёт». Увидела и как заплачет! Потом приехали домой, она со слезами на глазах говорит мне: «Я будто с дедом ­повидалась!» Ведь это память, и надо её обязательно сохранить!

На главном месте в библиотеке — стенд с фотографиями местных жителей – участников Великой Отечественной вой­ны.

Перед 9 Мая школьники приводят в порядок могилу умершего от потери крови красноармейца Устинова, похороненного на территории бывшей Рындинской больницы.

Эта статья была опубликована в №37 газеты «Калужский перекрёсток» от 11.09.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.