Расскажи, как ты проводишь выходные, и получи билеты в театр

В последнее время бурно обсуждается предложение о переходе на четырехдневку. Лишний выходной - это, конечно, здорово! Однако некоторые политики уверяют, что большинство россиян не смогут им распорядиться с пользой, будут просто бездельничать.
Газета «Ва-банкЪ» решила доказать, что в выходные можно не только заниматься домашними делами или валяться на диване с планшетом, но и придумать кучу интересных дел. Запускаем новый конкурс «Лучшие выходные»!
Условия очень простые. Пришлите фото и пару строчек о том, как вы отдыхаете. У кого какие идеи? Может, вы занимаетесь спортом, вяжете или вышиваете, путешествуете, собираетесь на шашлыки с друзьями, ходите в кино, танцуете, катаетесь на велосипедах, выращиваете экзотические растения. За каждое опубликованное в газете «Ва-банкЪ» фото мы подарим вам билеты в Калужский областной драматический театр или ТЮЗ.
Присылайте снимки по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Комарова, д. 36, электронная почта: st@kp.kaluga.ru.
Не забудьте подписать автора фото, кто на нем изображен и обязательно укажите телефон для связи с вами.
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