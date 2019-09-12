Пропавшую бабушку нашли в Калуге

Утром в среду, 11 сентября, в районе улицы Кубяка в Калуге пропала 84-летняя Зинаида Сидоркина.

- На поиски пропавшей были ориентированы все наружные наряды полиции, которые проверяли возможные места ее нахождения, опрашивали граждан, - рассказали нам в УМВД по Калужской области.

В итоге женщину удалось найти живой. В ночь на четверг об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

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